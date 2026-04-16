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IMF警告美公債溢價減退將推升全球舉債成本 2月外國持有美債仍創新高

編譯劉忠勇／綜合外電
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IMF說：「利差縮小代表投資人為美國公債的安全性和流動性（相對於高評級公司債）所...
IMF說：「利差縮小代表投資人為美國公債的安全性和流動性（相對於高評級公司債）所支付的溢價正在縮減。」（美聯社）

國際貨幣基金（IMF）周三警告，美國發債規模持續擴大，將削弱美債對投資人原有的溢價優勢，也會影響全球各國政府發行的公債。

IMF在最新的《財政監測報告》中指出：「美國公債供應量增加，正在壓縮美債傳統上享有的安全溢價，這種減損現象正推高全球的舉債成本。」

美國過去三年的預算赤字平均約為國內生產毛額（GDP）的 6%，這在非戰爭或非經濟衰退時期是史上罕見的龐大缺口，因此美國一直大量發售公債。根據國會預算辦公室（CBO）預測，未來十年缺口將維持在這個水準。

IMF指出，AAA 級公司債和美國公債殖利率之間的差距正在縮小，可見美債對投資人的吸引力已有所下降。利差通常視為投資人對舉債企業風險評估的指標。IMF反過來把視此為投資人願意多花多少錢去買美債避險的指標。

IMF解釋：「利差縮小代表投資人為美國公債的安全性和流動性（相對於高評級公司債）所支付的溢價正在縮減。」IMF提供了一張圖表，顯示 AAA 級公司債利差已從 2019 年初的 55 個基點以上，縮減至約 35 個基點。

IMF指出，另一個危險是美國財政部日益依賴短天期債務的銷售。財政部長貝森特去年曾說，擴大發行長天期證券並不合理，因為其殖利率水準高於一年內到期的國庫券。

IMF說：「當債務集中在較短的到期日，政府必須頻繁周轉，增加了暴露在市場狀況或投資人情緒驟變風險下的機率。」IMF也指出，美國和許多其他政府都已轉向依賴國庫券的銷售。

儘管如此，外國仍增持美國公債。據美國財政部周三公布數據，2 月外國持有美國公債較前一個月增加 1,977 億美元，是一年來最大，達到 9.49 兆美元的最高紀錄。

增持最多的是加拿大，2 月增加了 505 億美元，達到 4,463 億美元。沙烏地阿拉伯的持股增加 256 億美元，達到 1,604 億美元。

持有美國公債最高的日本增加140 億美元，達到 1.24 兆美元。排名第二的英國增加 176 億美元，達到 8,973 億美元。

排名第三的中國則小幅減少11 億美元，降至 6,933 億美元。台灣增加57億美元至3,135億美元。

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