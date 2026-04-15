我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

中東戰爭 IMF下修全球經濟成長率 示警通膨攀升

記者陳熙文、編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到中東戰事影響，國際貨幣基金組織發布報告下修今年全球經濟成長預測。（路透）
受到中東戰事影響，國際貨幣基金組織發布報告下修今年全球經濟成長預測。（路透）

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，IMF指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至2.5%，全球通膨率則將攀升至5.4%；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至2%，接近衰退的程度。

若戰事持續 全球經濟成長估降至2.5%

IMF表示，在中東戰事衝擊於今年年中消退的前提下，預測今年世界經濟成長率3.1%，較今年1月預測值下修0.2個百分點，至於全球通膨率將升至4.4%，較去年上升0.3個百分點。

IMF示警：恐爆史上最大能源危機

根據IMF的報告，中東緊張恐進一步惡化，甚至演變為現代史上最大的能源危機。報告寫道，「中東戰爭爆發後，全球經濟前景驟然黯淡；開戰前我們原本準備上修全球經濟成長預期，這反映出全球經濟在科技投資熱潮、貿易政策緊張局勢有所緩和、部分國家提供財政支持和寬鬆金融環境支撐下，持續保持成長趨勢」。

IMF認為開發中經濟體將遭受最大衝擊。新興市場今年的經濟成長預期，已從幾個月前預測的4.2%下調至3.9%。美國在內的已開發國家，受到的影響較小。至於中東戰事地區以及新興市場、開發中經濟體中的能源淨進口國家將受到更顯著影響。

油氣吃緊 在中東戰爭懸而未決且美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽下，全球油氣供給銳減。圖為...
油氣吃緊 在中東戰爭懸而未決且美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽下，全球油氣供給銳減。圖為在英國格雷斯港的馬爾他籍Flyoz號，可裝載化學品及油品。（歐新社）

預測台實質GDP逆勢上揚為5.2%

此外，IMF預測台灣今年實質GDP（國內生產毛額）增幅為5.2%，在IMF認定的先進經濟體中名列成長幅度最高，消費者物價指數（CPI）年增率為1.5%，失業率為3.4%。台灣的主計總處2月預測台灣今年GDP增幅則為7.71%。

報告說，若中長期通膨持續走高，恢復物價穩定須優於短期經濟成長，因此有必要盡快緊縮貨幣政策。儘管全球經濟可能更多極化，但也須避免呈現碎片化趨勢。也就是在各國分別採取因應措施之際，應持續深化跨國合作，包含相關的衝突方應盡快和談與重開荷莫茲海峽，以減輕戰爭對經濟造成的破壞。

下修美經濟成長率為2.3%

以各別國家來看，IMF將美國2026年經濟成長預測下修0.1個百分點至2.3％，反映減稅正面影響、降息滯後效應和AI投資持續，2027年估計成長2.1％。

美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫，且升幅低於市場預期， 主因服務類PPI持平，且廠商尚未將能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。

不過經濟學者指出，3月PPI只是初步反映能源價格上漲的影響，但由於4月美國西德州油價已上漲到每桶100美元附近，而且戰爭也對肥料、鋁錠及氦氣等多種工業原料造成供應干擾，且價格上漲，因此預料未來幾個月戰爭對通膨的衝擊將進一步顯現。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）也在展望報告中指出，世界經濟的前景因為中東的戰爭而突然變得黯淡，指中東爆發的戰爭干擾了原本看起來穩定的經濟成長方向。

上一則

華爾街3大銀行首季財報亮眼 小摩淨利上揚13%史上次佳

延伸閱讀

IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%

IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%
伊爭爆發後亞洲第一槍 新加坡宣布緊縮貨幣政策

伊爭爆發後亞洲第一槍 新加坡宣布緊縮貨幣政策
美伊談判破局觸發通膨警報 日公債殖利率創下數十年最高 利率趨向挺升

美伊談判破局觸發通膨警報 日公債殖利率創下數十年最高 利率趨向挺升
亞銀看好台灣今年成長7.6%稱冠亞太 半導體支撐出口力抗區域放緩逆風

亞銀看好台灣今年成長7.6%稱冠亞太 半導體支撐出口力抗區域放緩逆風

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46
圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

美以伊戰火延燒供應鏈 中國外貿商：中東訂單量減逾50%

2026-04-12 15:59
日本饕客今年夏天或許有機會可吃到較便宜的鰻魚飯，部分原因是主要產區中國的供應過剩，導致出口價格下跌。 美聯社

萬物皆漲？這種高檔食材價格竟下跌

2026-04-12 12:04

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我