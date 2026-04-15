中東戰爭 IMF下修全球經濟成長率 示警通膨攀升

受到中東戰事影響，國際貨幣基金組織發布報告下修今年全球經濟成長預測。（路透）

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，IMF指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至2.5%，全球通膨率則將攀升至5.4%；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至2%，接近衰退的程度。

若戰事持續 全球經濟成長估降至2.5%

IMF表示，在中東戰事衝擊於今年年中消退的前提下，預測今年世界經濟成長率3.1%，較今年1月預測值下修0.2個百分點，至於全球通膨率將升至4.4%，較去年上升0.3個百分點。

IMF示警：恐爆史上最大能源危機

根據IMF的報告，中東緊張恐進一步惡化，甚至演變為現代史上最大的能源危機。報告寫道，「中東戰爭爆發後，全球經濟前景驟然黯淡；開戰前我們原本準備上修全球經濟成長預期，這反映出全球經濟在科技投資熱潮、貿易政策緊張局勢有所緩和、部分國家提供財政支持和寬鬆金融環境支撐下，持續保持成長趨勢」。

IMF認為開發中經濟體將遭受最大衝擊。新興市場今年的經濟成長預期，已從幾個月前預測的4.2%下調至3.9%。美國在內的已開發國家，受到的影響較小。至於中東戰事地區以及新興市場、開發中經濟體中的能源淨進口國家將受到更顯著影響。

油氣吃緊 在中東戰爭懸而未決且美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽下，全球油氣供給銳減。圖為在英國格雷斯港的馬爾他籍Flyoz號，可裝載化學品及油品。（歐新社）

預測台實質GDP逆勢上揚為5.2%

此外，IMF預測台灣今年實質GDP（國內生產毛額）增幅為5.2%，在IMF認定的先進經濟體中名列成長幅度最高，消費者物價指數（CPI）年增率為1.5%，失業率為3.4%。台灣的主計總處2月預測台灣今年GDP增幅則為7.71%。

報告說，若中長期通膨持續走高，恢復物價穩定須優於短期經濟成長，因此有必要盡快緊縮貨幣政策。儘管全球經濟可能更多極化，但也須避免呈現碎片化趨勢。也就是在各國分別採取因應措施之際，應持續深化跨國合作，包含相關的衝突方應盡快和談與重開荷莫茲海峽，以減輕戰爭對經濟造成的破壞。

下修美經濟成長率為2.3%

以各別國家來看，IMF將美國2026年經濟成長預測下修0.1個百分點至2.3％，反映減稅正面影響、降息滯後效應和AI投資持續，2027年估計成長2.1％。

美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫，且升幅低於市場預期， 主因服務類PPI持平，且廠商尚未將能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。

不過經濟學者指出，3月PPI只是初步反映能源價格上漲的影響，但由於4月美國西德州油價已上漲到每桶100美元附近，而且戰爭也對肥料、鋁錠及氦氣等多種工業原料造成供應干擾，且價格上漲，因此預料未來幾個月戰爭對通膨的衝擊將進一步顯現。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）也在展望報告中指出，世界經濟的前景因為中東的戰爭而突然變得黯淡，指中東爆發的戰爭干擾了原本看起來穩定的經濟成長方向。