美伊未達成協議 加密幣齊跌 預示亞股開盤不妙

美國副總統范斯表示，美國與伊朗未達成延長停火的協議。（路透）

美國副總統范斯宣布，美國與伊朗談判代表經過一整天協商後，未達成延長停火的協議，比特幣 和其他加密幣價格應聲走低。分析師認為，協商觸礁會打壓股票等風險資產，並且拉抬美元與油價。

美國和伊朗11日在巴基斯坦展開和平協商，是美伊六周前爆發戰爭以來首見。半島電視台原本披露美國和伊朗代表團已交換書面文件，確認雙方達成共識的要點，但這種樂觀氣氛隨後就因為范斯在記者會上宣布美伊「未達成協議」而煙消雲散。

范斯說：「我們已表明我方底線、我們願意讓步和不願意的議題，我們已盡可能把話說清楚。」范斯透露，談判癥結點包括美國堅持伊朗不尋求核武，以及能讓該國快速擁有核武的工具。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格12日盤中最多跌2.73%，報7萬1,335.6美元，乙太幣跌近4%至2,207.495美元，瑞波幣約跌2.6%。

分析師預估，股市周一〈13日）應該會下挫，而美元和油價則會攀高。美國總統川普 上周宣布停火後布蘭特原油價格跌破每桶100美元，是戰爭爆發以來首見，但如今已隨著停火協議似乎開始動搖而小幅回升。

Capital.com分析師羅達說，13日的關鍵問題是，市場會把這解讀為談判暫時失利，或是停火框架的結構性崩壞。這個區別將決定避險舉動會迅速消散，或進一步持續。當前局勢相當不穩，將視重啟談判時，是否有新發展，或是美國與伊朗的公開發言，是否再次轉趨挑釁。