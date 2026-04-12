我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

美伊未達成協議 加密幣齊跌 預示亞股開盤不妙

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國副總統范斯表示，美國與伊朗未達成延長停火的協議。（路透）
美國副總統范斯表示，美國與伊朗未達成延長停火的協議。（路透）

美國副總統范斯宣布，美國與伊朗談判代表經過一整天協商後，未達成延長停火的協議，比特幣和其他加密幣價格應聲走低。分析師認為，協商觸礁會打壓股票等風險資產，並且拉抬美元與油價。

美國和伊朗11日在巴基斯坦展開和平協商，是美伊六周前爆發戰爭以來首見。半島電視台原本披露美國和伊朗代表團已交換書面文件，確認雙方達成共識的要點，但這種樂觀氣氛隨後就因為范斯在記者會上宣布美伊「未達成協議」而煙消雲散。

范斯說：「我們已表明我方底線、我們願意讓步和不願意的議題，我們已盡可能把話說清楚。」范斯透露，談判癥結點包括美國堅持伊朗不尋求核武，以及能讓該國快速擁有核武的工具。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格12日盤中最多跌2.73%，報7萬1,335.6美元，乙太幣跌近4%至2,207.495美元，瑞波幣約跌2.6%。

分析師預估，股市周一〈13日）應該會下挫，而美元和油價則會攀高。美國總統川普上周宣布停火後布蘭特原油價格跌破每桶100美元，是戰爭爆發以來首見，但如今已隨著停火協議似乎開始動搖而小幅回升。

Capital.com分析師羅達說，13日的關鍵問題是，市場會把這解讀為談判暫時失利，或是停火框架的結構性崩壞。這個區別將決定避險舉動會迅速消散，或進一步持續。當前局勢相當不穩，將視重啟談判時，是否有新發展，或是美國與伊朗的公開發言，是否再次轉趨挑釁。

川普 亞股 比特幣

上一則

美以伊戰火延燒供應鏈 中國外貿商：中東訂單量減逾50%

下一則

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

延伸閱讀

美伊談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

美伊談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件
美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議

美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議
美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」

美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」
美伊周末談判 將導致油價暴跌或狂飆？3種可能情境曝光

美伊周末談判 將導致油價暴跌或狂飆？3種可能情境曝光

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46
美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買史坦普500指數。(歐新社)

停火是脆弱幻象？高盛交易員：別急著追買 先觀察這點

2026-04-08 09:17
英特爾先進晶片封裝事業正快速成長。路透

英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談

2026-04-06 11:55

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身

簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身