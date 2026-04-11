再砸40億美元 日官方拚技術自主押注Rapidus金額已高達163億美元

經產省指出，外部委員會視察 Rapidus 位於北海道的晶圓廠後，已認可該公司的技術進展。（路透）

日本 政府周六批准追加補貼Rapidus 6,315 億日圓（40 億美元），藉財務支持這個廣被視為孤注一擲的代表性投資，加速投入競爭激烈的 AI 晶片製造領域。

這筆資金將列為Rapidus替富士通研發的經費，日本政府也希望藉富士通這個第一波客戶能讓 Rapidus順利起步。經濟產業省周六表示，隨著這筆新資金注入，截至2027 年 3 月的財政年度為止，官方對這家新創公司的資助和投資總額將達到 2.6 兆日圓（約 163 億美元）。經產省指出，外部委員會視察 Rapidus 位於北海道的晶圓廠後，已認可該公司的技術進展。

Rapidus 去年開始研發 2 奈米晶圓，目標是在 2027年量產先進半導體，也有助降低日本對台積電 （2330）的依賴。決策者認為，Rapidus 在 AI、機器人及量子運算領域的成功和技術自主攸關國家安全。

不過，這家日本晶片業者目前仍遠遠落後台積電，台積電去年已開始 2 奈米量產，且是輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）的首選代工廠。

經產省在聲明中表示，Rapidus 計劃在 2031 財政年度左右首次公開發行股票（IPO），並打算一部分透過政府融資保證，向民間爭取約3兆日圓的融資。Rapidus 已在北海道千歲市設立分析設施，透過檢測以提升晶圓良率，並已啟動後段製程研發中心。