我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：美情報指中國擬經第三國援伊朗肩射防空飛彈 中方否認

中東戰爭第42天：范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看

再砸40億美元 日官方拚技術自主押注Rapidus金額已高達163億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
經產省指出，外部委員會視察 Rapidus 位於北海道的晶圓廠後，已認可該公司的...
經產省指出，外部委員會視察 Rapidus 位於北海道的晶圓廠後，已認可該公司的技術進展。（路透）

日本政府周六批准追加補貼Rapidus 6,315 億日圓（40 億美元），藉財務支持這個廣被視為孤注一擲的代表性投資，加速投入競爭激烈的 AI 晶片製造領域。

這筆資金將列為Rapidus替富士通研發的經費，日本政府也希望藉富士通這個第一波客戶能讓 Rapidus順利起步。經濟產業省周六表示，隨著這筆新資金注入，截至2027 年 3 月的財政年度為止，官方對這家新創公司的資助和投資總額將達到 2.6 兆日圓（約 163 億美元）。經產省指出，外部委員會視察 Rapidus 位於北海道的晶圓廠後，已認可該公司的技術進展。

Rapidus 去年開始研發 2 奈米晶圓，目標是在 2027年量產先進半導體，也有助降低日本對台積電（2330）的依賴。決策者認為，Rapidus 在 AI、機器人及量子運算領域的成功和技術自主攸關國家安全。

不過，這家日本晶片業者目前仍遠遠落後台積電，台積電去年已開始 2 奈米量產，且是輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）的首選代工廠。

經產省在聲明中表示，Rapidus 計劃在 2031 財政年度左右首次公開發行股票（IPO），並打算一部分透過政府融資保證，向民間爭取約3兆日圓的融資。Rapidus 已在北海道千歲市設立分析設施，透過檢測以提升晶圓良率，並已啟動後段製程研發中心。

日本 台積電

上一則

台積電Q1營收好強 1.1兆台幣創新高 超越財測高標

下一則

油價、物價雙漲生活苦…南韓最高發60萬韓元給國民 在野批選前撒幣

延伸閱讀

日本批准提案 強制回收太陽能板

日本批准提案 強制回收太陽能板
「後巴菲特」時代 波克夏首發日圓債 規模2723億日圓

「後巴菲特」時代 波克夏首發日圓債 規模2723億日圓
英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談

英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談
微軟宣布砸下100億美元深耕日本 攜手軟銀強化主權AI布局

微軟宣布砸下100億美元深耕日本 攜手軟銀強化主權AI布局

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
英特爾先進晶片封裝事業正快速成長。路透

英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談

2026-04-06 11:55
中國江蘇省台州市一處養豬場負責人高秦山1月15日在豬舍內餵食黑豬。（路透）

中美角力燒向飼料 中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

2026-04-08 06:30
圖為三星GDDR7。（路透）

中DRAM龍頭力推一計畫 韓媒示警：記憶體超級周期晴轉陰

2026-04-05 07:20

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥