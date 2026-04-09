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美伊談判生變？伊朗大使刪除伊朗代表團將抵達巴基斯坦貼文

大批油輪自亞洲浩蕩湧至搶貨 美油出口將創新高

中東戰火未息威脅停火協議 油價因能源設施受損恐長期居高不下

編譯劉忠勇／綜合外電
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無人機空拍畫面顯示，伊拉克巴斯拉以西由外資擁有的石油公司儲油設施遭到無人機襲擊。...
無人機空拍畫面顯示，伊拉克巴斯拉以西由外資擁有的石油公司儲油設施遭到無人機襲擊。（路透）

美國和伊朗達成停火協議後，白宮宣布將和伊朗直接對話，但中東地區戰火並未平息，而當地關鍵能源樞紐已遭嚴重破壞，勢必將留下持久的經濟損傷，產能縮減將持續反映在居高不下的國際油價上。

白宮發言人萊維特表示，美國副總統范斯將率領美國代表團前往伊斯蘭馬巴德，成員包括特使威特考夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner），首輪會談將於當地時間周六上午舉行。

然而，中東零星戰火仍持續不斷，以色列在黎巴嫩針對親伊朗的武裝組織真主黨持續展開軍事行動。伊朗官員指控這違反了生效不到一天的停火條款。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體發文表示：「美伊停火條款明確且不容模糊：美國必須在停火或透過以色列繼續戰爭之間做出選擇，兩者不可兼得。」

隨後，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也提到黎巴嫩的戰火，以及有關無人機進入伊朗領空、伊朗「被剝奪濃縮鈾權利」等指控，並表示在這種情況下，進行「雙邊停火或談判都是不合理的」。

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維（Majid Mousavi）在 X 平台上發文說：「針對真主黨的侵略行為，就是針對伊朗的侵略行為。」他充說，伊朗軍隊「正準備對該（以色列）政權的野蠻罪行給予沉重打擊」。

美伊之間暫且停火之際，中東地區數十座煉油廠、油田及天然氣出口碼頭已遭重創，這表示即使荷莫茲海峽重新開放，全球油氣市場仍將面臨長期供應緊縮。

重建這些受毀的能源設施極其複雜，對全球供貨仍將受到約束，進而推高油價。由於煉油廠停擺，即使產油國能開採原油，市場仍會面臨柴油、汽油及航空燃油等成品油短缺的問題。反之，出口設施受損也代表油氣資源無法安全裝載至油輪上。

華爾街日報指出，因此，居高不下的油價所反映的，已不僅僅是承擔全球五分之一原油供應的荷莫茲海峽遭封鎖，而是產能縮減這一殘酷現實。

停火消息公布後，全球油價基準布蘭特原油周三下跌約 13% 至每桶 95 美元，但仍遠高於 1 月初約 60 美元的水準。諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）預期，即使敵對行動結束，今年油價仍將維持在每桶 80 美元以上。

歐亞集團（Eurasia Group）能源業務總經理格羅伊斯坦（Henning Gloystein）說：「即使中東停火能讓荷莫茲迅速重啟，供應吃緊的情況仍將持續。」

他估計，波斯灣地區約有三分之一的煉油廠在空襲中受損，這種產能損失「在戰事結束後，至少需要幾個月的時間才能修復」。

國際能源總署（IEA）估計，已有超過 40 處關鍵能源資產遭到破壞，造成史上最大規模的供應干擾。研究機構 Rystad Energy 上個月指出，中東能源基礎設施的修復成本超過 250 億美元，涵蓋工程、施工、設備和材料費用。

在卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan），伊朗的攻擊導致廠區約 17% 的產能癱瘓。Rystad Energy 說，完全恢復產能可能要等到 2030 年左右，修復成本約 100 億美元。

卡達能源公司（QatarEnergy）說，拉斯拉凡 14 套液化處理設施中有兩套受損；這些設施本質上是巨型冰箱，用於將天然氣冷卻成超低溫液體以利運輸。

港口也成為攻擊目標。阿拉伯聯合大公國的富查伊拉（Fujairah），反覆遭到伊朗無人機襲擊，導致營運連日斷斷續續。富查伊拉同時也是原油儲槽、貿易和船舶加油中心。

白宮 范斯 真主黨

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