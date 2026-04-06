Netflix漲價違法 義大利法院勒令退費 最高可退500歐元

義大利羅馬的法庭判決出爐，認為美國串流巨頭Netflix過去七年間對義大利訂戶漲價的行為屬違法，並勒令其退款。（路透）

義大利 羅馬的法院判決出爐，認為美國串流巨頭Netflix 過去七年間對義大利訂戶漲價的行為屬違法，並勒令其退款，有望使數百萬名義國訂戶獲得高達500歐元（約576美元）的退費；Netflix已表示將上訴。

該法院維持了消費者團體Movimento Consumatori對Netflix單方面漲價的行為，所提起的禁制令。法官認定，2017年至2024年1月，Netflix調整訂閱價格的相關條款，屬於不公平且具濫用性質。

該團體聲明指出，這些契約條款未說明調漲價格的正當理由，因此應屬無效。判決指出，2017年、2019年、2021年及2024年的價格調整，均違反消費者法典的相關規定。

該團體估計，自2017年起持續訂閱高級方案的用戶，可能可以主張約500歐元的退款；至於標準方案用戶，則可獲得接近250歐元的退款。律師費奧里奧與平納表示：「這項裁決影響數百萬名消費者。」

判決也要求該串流平台下調目前價格，以消除先前被認定為不合法調漲所帶來的影響。

Movimento Consumatori主席莫斯塔喬表示：「若Netflix未立即調降價格並向用戶退款，我們將提起集體訴訟，以確保所有用戶取回不當支付的款項。」

義大利的判決並非孤例，而是符合歐洲更廣泛的趨勢。包括德國消費者保護聯盟與西班牙FACUA等消費者團體，已在各自國家挑戰Netflix的相同條款。

Netflix表示，將對該裁決提出上訴，並為過去七年在義大利的定價辯護，強調既具備透明度，也符合當地法規。