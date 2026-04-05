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油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽 將在馬來西亞卸貨

中央社／倫敦、吉隆坡5日綜合外電報導
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一艘裝載伊拉克原油的油輪已經通過靠近伊朗海岸的荷莫茲海峽。伊朗前一天宣布對伊拉克豁免通過這條重要海運航道的任何限制。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源市場情報公司Kpler資料顯示，於3月2日裝載約100萬桶巴斯拉重質原油（Basrah Heavy）的海洋雷霆號（Ocean Thunder）油輪預計將於4月中旬在馬來西亞邊佳蘭（Pengerang）卸貨。

這艘油輪由馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）所屬的Petco租賃。兩位知情人士告訴路透社，這是伊朗批准通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的7艘馬來西亞相關船隻之一。由於未獲授權公開發言，兩人不願意具名。

馬來西亞外交部和馬來西亞國家石油公司未於非上班時間回應置評請求。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上個月表示，與伊朗官員會談後，伊朗允許馬來西亞船隻通過該海峽。

根據馬新社（Bernama）報導，馬來西亞外交部長隨後表示，包括與馬來西亞國家石油公司、Vantris Energy、馬來西亞國際船運公司（MISC）等馬來西亞企業有關的7艘船舶正在等待通過該航道的許可。

2月底美國、以色列展開空襲行動後，伊朗曾實質封鎖該海峽。德黑蘭後來表示會允許沒有美國或以色列背景關聯的船隻通過。近日已有3艘由阿曼經營的油輪、一艘法國擁有的貨櫃輪及一艘日本擁有的燃氣運輸船穿越該海峽。

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