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民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

編譯季晶晶／綜合外電
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油氣飆漲推升塑膠原料價格翻倍，民生用品漲價壓力浮現。圖為塑膠原料顆粒，為製造各類...
油氣飆漲推升塑膠原料價格翻倍，民生用品漲價壓力浮現。圖為塑膠原料顆粒，為製造各類日用品的基礎材料。(路透)

中東戰火外溢效應擴大，能源、石化到民生消費品全面承壓。國際油價與天然氣價格飆升，正透過塑膠供應鏈向下傳導，從一次性餐具、寶特瓶飲料到垃圾袋等日用品，未來幾個月漲價壓力將逐步浮現，還可能進一步推升食品與日用品價格。

這波供應鏈衝擊的源頭，在於全球能源要道荷莫茲海峽航運受阻，壓縮中東石化原料輸出。該海峽肩負全球五分之一石油與液化天然氣供應的運輸重任，而中東地區約占全球聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP）出口的四分之一，一旦運輸受限，上游供給隨即出現瓶頸。

能源價格已率先反映壓力。衝突爆發以來，布蘭特原油自每桶67美元快速攀升，5月期貨價已升至113.92美元，亞洲與歐洲天然氣基準價格同期飆漲逾60%。

成本迅速傳導至塑膠原料。聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等主要樹脂價格近期普遍出現雙位數上漲。塑膠交易平台Plastics Exchange數據顯示，過去30天多數塑膠樹脂價格均呈雙位數漲幅，平台執行長Michael Greenberg表示，從業25年未曾見過如此大的單月升幅。

供應面緊縮進一步推高價格。中東為全球主要塑膠原料供應地，且相當比例產能仰賴荷莫茲海峽進行海運出口，運輸受阻使企業需以更高成本取得原料，並逐步轉嫁至下游。

這使得塑膠製品成為率先反映成本壓力的民生商品之一。在台灣市場，塑膠包材已出現明顯漲價與缺貨情況，部分塑膠袋價格短期上漲好幾成，甚至出現翻倍案例，醫療與食品相關包材成本亦同步走高。

由於塑膠廣泛用於包裝與製造，雪城大學供應鏈實務教授Patrick Penfield指出，隨企業消化庫存，未來1至4個月內食品與日用品價格可能跟進調漲；汽車製造等因合約鎖價，成本影響則可能在一年內浮現。

業界預期，只要高油價維持數月，塑膠供應鏈調整期將長達1至2年，即使戰事結束，價格壓力也難以迅速回落。

供應鏈

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