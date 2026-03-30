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戰火衝擊招聘 聯合利華宣布全球人事凍結三個月

編譯季晶晶／綜合外電
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聯合利華因中東戰事升溫宣布全球凍結招聘至少三個月。(路透)
聯合利華因中東戰事升溫宣布全球凍結招聘至少三個月。(路透)

擁有多芬（Dove）、立頓（Lipton）等知名品牌的英國消費品巨擘聯合利華（Unilever）因中東衝突升溫，已宣布全球暫時凍結招聘。根據路透取得的內部備忘錄，該公司決定即日起凍結「所有層級」的招聘，維持至少三個月。

這份上周稍晚發送給員工的備忘錄指出，此舉是因應伊朗戰事持續一個月所帶來的「重大挑戰」。隨著戰火擴大，全球企業從航空到零售業者皆急於因應衝擊，因戰事已干擾全球貿易流動，並造成造成前所未見的油氣供應中斷。能源成本急升，也開始外溢至其他產業，包括化工與塑膠等領域的生產活動出現放緩。

聯合利華個人護理業務負責人Fabian Garcia在備忘錄裡表示，總體經濟與地緣政治的現實環境，特別是中東衝突，將在未來幾個月帶來嚴峻挑戰。在此背景下，高層管理團隊決議凍結全球招聘，立即生效，至少持續三個月。

總部位於倫敦的聯合利華，儘管多數產品採取在地生產、在地銷售模式，但其所需的化學品、食品與包材等原料，多屬高耗能製程，對能源價格高度敏感。

聯合利華另發聲明解釋，鑑於外部環境不確定性升高，決定暫停招聘，視情況隨時調整計畫。

此次凍編措施，疊加聯合利華自2024年起推動的成本削減計畫。那份計畫的目標是三年內節支約8億歐元（約9.17億美元），預計影響全球約7,500個職位，多數為辦公室人員。目前員工總數9.6萬人，已遠低於2020年的大約14.9萬人。

在疫後銷量成長受阻的背景下，該公司正洽談出售食品業務。聯合利華3月20日表示，正與規模較小的競爭對手McCormick & Company洽談出售食品業務。若交易成案，將成為新任執行長費南德茲（Fernando Fernandez）主導下的重要整頓計畫，且聯合利華股東預計仍將持有新公司多數股權。

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