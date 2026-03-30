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肥料出不了荷莫茲海峽 全球糧產將受創

編譯任中原／綜合外電
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波斯灣國家經荷莫茲海峽出口的肥料原料，支持全球近半數的糧食供給。（歐新社）
波斯灣國家經荷莫茲海峽出口的肥料原料，支持全球近半數的糧食供給。（歐新社）

波斯灣國家經荷莫茲海峽出口的肥料原料，支持全球近半數的糧食供給。海峽遭到封閉的此時此刻，正是北半球農民最需要氮肥的春耕季節。

波斯灣出口的尿素與氨素，分別占全球貿易總量的49%及30%，兩者都是氮肥的主要原料。一旦供應鏈停擺，將影響後續幾個月的土壤化學性變化，以及農民的栽種作業。目前北半球的玉米栽種預估面積已經下修，因為農民轉作不需施加氮肥的黃豆。再加上俄烏戰爭連續三年影響兩國的小麥出口，荷莫茲海峽關閉更使全球糧食供給更是雪上加霜。

全球農業所受的傷害程度每周都在加重。整個美國、歐洲及部分中東地區的冬小麥在未來三、四周，都需要追加收成前的最後一次氮肥。

全球糧食安全則是逐月惡化；大部分糧食進口國家可以依賴穀物庫存量來吸收短期的干擾，但卻撐不過整個穀物生產季。目前非洲之角已經處於饑餓邊緣，糧荒範圍還將持續擴大。

最後，地緣情勢變化則是以年來論。統計數字顯示，當糧食價格上漲30-40%，一些脆弱國家的政局將在6-18個月內出現動盪。

如果肥料在兩周內仍無法通過荷莫茲海峽運出，美國必須對缺糧國家提供援助；如果四周後航運仍然停擺，就必須控管政治動盪。美國現在必須依據農民曆行動，而不是外交時程。

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