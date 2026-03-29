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葉門叛軍參戰推升油價 布蘭特衝上116美元 西德州原油破100美元

編譯季晶晶／綜合外電
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葉門叛軍「青年運動」加入中東戰事，且美國部署更多部隊進駐該區域，市場憂心衝突擴大，油價應聲上漲，布蘭特原油周一來到每桶116.43美元。西德州原油也突破100美元大關。（路透）
葉門叛軍「青年運動」加入中東戰事，且美國部署更多部隊進駐該區域，市場憂心衝突擴大，油價應聲上漲，布蘭特原油周一來到每桶116.43美元。西德州原油也突破100美元大關。（路透）

隨著葉門叛軍「青年運動」（Houthi）加入中東戰事，且美國部署更多部隊進駐該區域，市場憂心衝突擴大將進一步衝擊能源市場秩序，油價應聲上漲。

在青年運動周末向以色列發射飛彈，並揚言將持續行動直至美以停止針對伊朗及其代理人武裝組織的攻擊後，有望創下單月最高漲幅紀錄的布蘭特原油一開盤即大漲逾3%，來到每桶116.43美元。西德州原油（WTI）則躍升突破100美元大關。

儘管青年運動未明言會攻擊行經紅海南部與曼德海峽的船隻，但他們具備這樣的能力，引發市場憂慮。沙烏地阿拉伯在荷莫茲海峽航運受阻後，轉而利用延布港（Yanbu）出口部分石油，但延布港也在青年運動的飛彈射程內。

XAnalysts執行長Mukesh Sahdev形容，荷莫茲海峽封閉有如「心臟病全面發作」，而青年運動對沙烏地石油基礎設施與紅海出口通道的威脅，無異於「切斷原本能成功穩住病情的繞道手術」。

隨著美國、以色列與伊朗之間的戰事攪亂全球市場，並引發通膨上升與經濟成長放緩的雙重打擊的憂慮，布蘭特原油3月已飆漲逾50%。這場衝突進入第五周，儘管華府上周推動外交斡旋，局勢未見降溫跡象。

市場開始評估最極端情境。麥格理集團（Macquarie Group）指出，若戰事持續至6月且荷莫茲海峽維持封鎖，這個機率大約是40%，原油期貨價格可能上看每桶200美元。

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