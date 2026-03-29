葉門叛軍參戰推升油價 布蘭特衝上116美元 西德州原油破100美元

葉門叛軍「青年運動」加入中東戰事，且美國部署更多部隊進駐該區域，市場憂心衝突擴大，油價應聲上漲，布蘭特原油周一來到每桶116.43美元。西德州原油也突破100美元大關。（路透）

隨著葉門叛軍「青年運動」（Houthi）加入中東戰事，且美國部署更多部隊進駐該區域，市場憂心衝突擴大將進一步衝擊能源市場秩序，油價應聲上漲。

在青年運動周末向以色列 發射飛彈，並揚言將持續行動直至美以停止針對伊朗 及其代理人武裝組織的攻擊後，有望創下單月最高漲幅紀錄的布蘭特原油一開盤即大漲逾3%，來到每桶116.43美元。西德州原油（WTI）則躍升突破100美元大關。

儘管青年運動未明言會攻擊行經紅海南部與曼德海峽的船隻，但他們具備這樣的能力，引發市場憂慮。沙烏地阿拉伯在荷莫茲海峽航運受阻後，轉而利用延布港（Yanbu）出口部分石油，但延布港也在青年運動的飛彈射程內。

XAnalysts執行長Mukesh Sahdev形容，荷莫茲海峽封閉有如「心臟病全面發作」，而青年運動對沙烏地石油基礎設施與紅海出口通道的威脅，無異於「切斷原本能成功穩住病情的繞道手術」。

隨著美國、以色列與伊朗之間的戰事攪亂全球市場，並引發通膨上升與經濟成長放緩的雙重打擊的憂慮，布蘭特原油3月已飆漲逾50%。這場衝突進入第五周，儘管華府上周推動外交斡旋，局勢未見降溫跡象。

市場開始評估最極端情境。麥格理集團（Macquarie Group）指出，若戰事持續至6月且荷莫茲海峽維持封鎖，這個機率大約是40%，原油期貨價格可能上看每桶200美元。