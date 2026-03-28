溫哥華「台灣水果嘉年華」登場 蜜棗、柑橘掀甜蜜旋風

加拿大溫哥華「2026台灣水果嘉年華」27日揭幕，多位加拿大政要和台灣僑界領袖到場，大讚台灣水果好滋味。（中央社）

加拿大 溫哥華今天迎接來自台灣的甜蜜旋風，台中的柑橘、高雄芭樂和蜜棗及台南楊桃在當地連鎖超市上架，廣受消費者歡迎，許多人都大讚台灣是「水果寶島」。

由PriceSmart Foods超市與Taione Trading進口商合辦的「2026台灣水果嘉年華」今天揭幕，加拿大眾議員區澤光（Chak Au）、卑詩省議員屈潔冰（Teresa Wat）、駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣、台中市東勢區農會供銷部主任古滿琴和PriceSmart總監何錦輝（Jacky Ho）等出席。

區澤光3月中旬造訪台灣，出席加拿大駐台北貿易辦事處40週年慶祝活動，他回憶第一晚入住飯店時印象最深刻的就是「蜜棗」。

他說：「房間裡放著2顆綠色果子，我和太太一開始以為是青蘋果，但一咬下去，發現汁多鮮甜，和青蘋果截然不同，後來才知道是蜜棗。當時遺憾水果不能帶進加拿大，現在太開心在溫哥華就能買到。」

屈潔冰也說：「台灣水果王國的美譽舉世皆知，不用坐飛機遠渡重洋也能品嘗台灣好滋味，實在太棒了。」

古滿琴對於台灣水果在加拿大市場廣受歡迎感到振奮。她說，台中柑橘已是第6年進軍加拿大市場，一開始是椪柑先探，隨後茂谷柑也加入。第一年20噸柑橘進口加拿大，隨後40噸、60噸，今年共出口70多噸至加拿大。「台中有得天獨厚的環境能培育最好的柑橘，所以消費者吃到的都是皮薄汁多、果肉細緻的上等貨。」

她說，除了在加拿大西岸溫哥華大力推廣外，東岸大多倫多地區鋪貨銷售點也很多，相信全加拿大人都會喜歡來自台灣的橘色魅力。

何錦輝說，每次台灣水果開賣迴響都非常熱烈，因此和進口商Taione Trading、台灣農業部門的合作面向也不斷擴大，例如去年推廣行銷僅以台中椪柑為主，今年雖然椪柑還是主角，但增加了芭樂、蜜棗、楊桃，變得更多元豐富。

不少台灣僑胞聽聞家鄉滋味飄洋過海來，第一時間搶鮮大採購；有當地民眾試吃楊桃、蜜棗時，有「驚為天人」的反應，直問「這是什麼水果啊？怎麼這麼好吃？」

移民加拿大20幾年的蔡安惠買了一大袋台灣水果，她說：「除了自家人解饞外，也要分送好朋友。我有很多非華人朋友都非常喜愛台灣食品，這陣子準備約上好朋友賞櫻吃果，帶上這些清甜多汁的台灣極品，自己都覺得很有面子。」

加拿大PriceSmart Foods連鎖超市特設台灣水果專賣區，椪柑、芭樂、蜜棗和楊桃擺滿貨架。（中央社）