長期經濟低迷…泰國挨酸「亞洲病夫」 總理反擊：我們沒生病

泰國總理阿努廷28日向中央社表示，外資應對泰國抱持信心，因「所有基礎建設都沒有改變」，並再次駁斥「金融時報」形容泰國是「亞洲病夫」的說法，強調雖正面臨能源危機，但泰國有足夠能源支撐國家產業。（中央社）

泰國 總理阿努廷今天表示，雖然國家正面臨能源危機，但仍有足夠能源支撐國內產業與經濟發展，針對2月大選前泰國曾被「金融時報」形容為「亞洲病夫」，他告訴中央社，「泰國沒有生病，仍能維持穩定成長」。

全球油價因中東衝突而飆升，使泰國財政面臨挑戰，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天率領部會首長舉行記者會，說明政府應對能源危機的措施。他坦承，衝突持續時間超出預期，並就燃料價格管理不周向大眾道歉。

阿努廷領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在2月的大選中獲得壓倒性勝利，泰國國會3月19日舉行的總理選舉結果顯示，阿努廷確定連任續掌政權。

他今天表示，新內閣名單預計於30日送交王室批准，若程序順利，新政府可望於下週正式成立。

今年2月，泰國因長期經濟低迷，發展不如預期而被「金融時報」（Financial Times）形容為「亞洲病夫」。如今，高度依賴進口的泰國，面對石油價格衝擊，財政和經濟表現備受關注。

對此，阿努廷會後接受中央社訪問時說：「我們仍然很好，我們沒有生病」。他向外資喊話，強調政府有能力維持成長，支撐未來的投資需求，並認為外國投資人應對泰國抱持信心，因「所有基礎建設都沒有改變」。

他補充說，雖正面臨能源危機，「但泰國有足夠的能源以支撐國家產業，這也有利於有意投資泰國的外國投資人」。

泰國政府在阿努廷帶領下，各部會首長也積極對外釋出正面訊息，試圖在全球局勢不穩的情況下穩住民心，也讓國內外投資人安心。

泰國商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）今天也強調，外國人在泰國的投資仍非常穩固，且現在有個非常好的計畫以滿足投資者的需求，包括稅收和其他激勵措施。

她告訴中央社，「去年外國企業申請赴泰投資的數量仍持續增加，顯示外資對泰國市場仍具信心」。

至於能源危機可能對貿易造成的衝擊，她則表示，這是「大家都擔心的事」，不僅只有泰國面臨這個情況。