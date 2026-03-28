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伊朗戰事已非美國所能掌握 史坦普500指數下周恐步上修正後塵

編譯劉忠勇／綜合外電
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策略師警告，美軍未能全面掌控荷莫茲海峽的情況下，伊朗實際上掌握了擴大這場戰事的籌碼，而風險正朝向更嚴重失控發展。(路透 )
策略師警告，美軍未能全面掌控荷莫茲海峽的情況下，伊朗實際上掌握了擴大這場戰事的籌碼，而風險正朝向更嚴重失控發展。(路透 )

繼周四之後，美國股市周五繼續重挫，道瓊工業指數自2月高峰回落超過10%，追隨那斯達克綜合指數陷入修正。隨著美伊戰爭邁入第五周，史坦普500指數恐怕不久也將步入其他美股指數的後塵。

道瓊工業指數大跌793 點，跌幅 1.7%，周四已陷入修正的那斯達克綜合指數下跌2.1%，周線大跌3.2%，創下去年4月以來最重單周跌幅。Meta和美光（Micron）分別大跌超過15%和11%，Alphabet和微軟也各跌近9%和7%。

史坦普500指數本周跌2.1%，連續五周收低，創下近四年來最長周線連跌紀錄，3月以來已跌7.4%，邁向2022 年以來最差的單月表現。

費城半導體指數周五大跌1.7%，倒是台積電ADR前一交易日重摔6.2%後，周五小漲0.2%，周線下跌0.8%。

美國記憶體晶片股本周市值蒸發近 1000 億美元，Google 發表新演算法，標榜能大幅壓縮 AI 模型，這代表模型只需較少記憶體便能在電腦上執行。

Informed Momentum投資長普倫提斯（Travis Prentice）指出，記憶體類股漲勢「看來尚未結束，但市場預期過高，因此在局勢動盪之際，獲利了結也是理所當然。」

美國和以色列周五轟炸了伊朗的核子和鍊鋼設施，伊朗則在波斯灣各地展開報復。美國總統川普已向伊朗發出為期 10 天的最後通牒，期限至 4 月 6 日為止，要求重新開放荷莫茲海峽，否則將打擊伊朗的發電廠。美國國防部也評估是否額外增派1萬地面部隊。

與此同時，油價再掀漲勢，布蘭特原油期貨漲 4%，收在每桶 112.57 美元。美元指數（DXY）漲上100，日圓兌美元貶破160關卡。

BBH策略師哈達德（Elias Haddad）說：「避險心理持續宰制市場。在美軍未能全面掌控荷莫茲海峽的情況下，伊朗實際上掌握了擴大這場戰事的籌碼，而風險正朝向更嚴重失控發展。」

愈來愈多策略師翻多轉空。花旗集團（Citigroup）正調降美股部位，並警告「伊朗和以色列各有盤算，沒打算這麼快收手。」

下周公布的 3 月非農就業報告，將揭曉美國勞動市場究竟是保持韌性，還是正開始迅速惡化。若就業數據強勁，或可緩解投資人對成長前景轉弱的疑慮。

就業報告將於周五耶穌受難日公布，當天股市休市，市場要到下周一才會反應。3 月預料新增就業人數5萬7000人，失業率則預計維持在 4.4%。

若失業問題進一步加劇，聯準會（Fed）將陷入進退兩難的困境。由於通膨率已高於Fed目標，如今能源價格飆漲，更為後續降息增添阻礙。根據 LSEG 截至周五的數據，目前市場預期今年將不再降息，聯邦基金利率期貨甚至已反映 今年微幅升息的可能性。

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