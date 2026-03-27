我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球航運爆燃油荒 船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕發特殊獎金 每人最高40萬元但有1條件

油價會衝200美元？麥格理：機率達40% 只要伊朗戰爭延續到「這時」

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥格理集團示警，若伊朗戰爭持續至6月，油價可能飆升至每桶200美元。油價示意圖。（AI生成）
麥格理集團示警，若伊朗戰爭持續至6月，油價可能飆升至每桶200美元。油價示意圖。（AI生成）

麥格理集團表示，若伊朗戰爭持續至6月、且荷莫茲海峽仍維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。

包含德維迪（Vikas Dwivedi）在內的麥格理分析師在報告中指出，若衝突延續整個第2季，將導致原油實質價格衝上歷史新高，而發生這一情境的機率約40%。另一種機率達60%的可能情境，則是戰爭或許會在本月底結束。

隨著美國、以色列與伊朗之間的戰爭衝擊中東地區，布蘭特原油期貨價格在3月以來大漲超過47%，即將創下單月最大漲幅紀錄。衝突已使伊朗幾乎全面關閉荷莫茲海峽，嚴重限制對全球經濟至關重要的能源運輸。

麥格理分析師在3月27日的報告中表示：「若該海峽長時間關閉，油價將必須上升至足以摧毀歷史上相當大規模的全球石油需求。」他們指出：「海峽重新開放的時機，以及能源基礎設施的實體受損程度，是決定大宗商品長期影響的主要因素。」

布蘭特原油期貨價格27日盤中下跌約0.8%，報每桶107.16美元，本月稍早一度觸及危機高點119.50美元。根據彭博彙整數據，該基準油價曾於2008年創下每桶147.50美元歷史高點。

油價 伊朗 以色列

上一則

全球航運爆燃油荒 船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

下一則

馬來西亞拿到荷莫茲海峽通行權 伊朗放行 大馬船隻可過

延伸閱讀

中東衝突未息 市場加碼押注布蘭特油價4月漲上150美元

中東衝突未息 市場加碼押注布蘭特油價4月漲上150美元
油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來
美國經濟距衰退多遠？分析師：油價若飆上這價位就危險了

美國經濟距衰退多遠？分析師：油價若飆上這價位就危險了
可能暴力補漲 專家：目前國際油價未真正反映戰火衝擊

可能暴力補漲 專家：目前國際油價未真正反映戰火衝擊

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42
伊朗戰爭打得如火如荼，通常不確定性會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價本周竟暴跌9.5%，周線跌幅是逾14年來最大。（路透）

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由導致黃金避險功能失靈

2026-03-21 05:23

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救
救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到