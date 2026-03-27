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全球航運爆燃油荒 船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

編譯葉亭均／綜合外電
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一艘油輪正在裝卸燃料。（歐新社）
一艘油輪正在裝卸燃料。（歐新社）

自伊朗戰爭爆發、波斯灣遭受打擊，導致燃料短缺，航運業被迫額外承擔近50億美元成本。一些船舶甚至不惜放棄載運貨物，只為運送航運燃料至重要港口。

英國金融時報報導，全球「船舶燃料油」庫存持續承受巨大壓力，在亞洲港口尤為嚴重。根據報價機構Argus，海運輕柴油（MGO）價格在3月9日較一個月前暴漲190%，這會使一艘大型原油油輪的每日燃料成本大增8.2萬美元。

雖然燃料油價格已從9日的每噸1130美元高點，25日回落至796美元，但仍比2月底高出約55%。

此外，全球第三大船舶燃料補給樞紐—阿聯的富查伊哈港實際上已陷入停擺，進一步加劇產業壓力。

數位船舶加油交易平台Ofiniti執行長尼爾森表示：「多家主要燃料供應商已宣布不可抗力，並停止提供3月底前的報價。目前唯一仍在進行的加油方式，是由燃料駁船進行船對船補給。一旦庫存耗盡，加油作業將完全停止。」

航運公司為減輕衝擊，已試圖透過調整船隊配置，在自家全球航運網絡中重新分配燃料。

一名資深貿易人員表示，他所屬的公司以及其他企業正採取極不尋常的措施，寧可放棄載貨，只為了載運額外的燃料，尤其是往返美國與新加坡航線的船隻。新加坡是全球最大船用燃料港口，隨著船舶為避開波斯灣而改道，未來幾周燃料供應預計將面臨巨大壓力。

多家位於新加坡的石化供應商已向客戶發布不可抗力通知，表示無法履行燃料供應合約。一些貨櫃船加油時也加得更滿，做為一種載運燃料的方式。

丹麥航運巨擘馬士基執行長柯文勝表示：「全球一些地區燃料供應充足，但其他地區可能面臨短缺。我們必須重新分配並調整燃料運輸，以確保長期維持全球海運網絡的運作。」

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森周四表示，該公司每周因燃料成本上升而增加4000萬至5000萬美元支出。

非政府組織Transport & Environment的數據顯示，自伊朗戰爭爆發以來，燃料價格飆升已使整個航運業增加46億歐元成本。燃料成本通常占船舶營運成本約60%。

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