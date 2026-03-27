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中東衝突未息 市場加碼押注布蘭特油價4月漲上150美元

編譯簡國帆／綜合外電
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交易員正加碼以選擇權，押注布蘭特原油期貨價格將在4月底前飆上每桶150美元的歷史新天價。（歐新社）
交易員正加碼以選擇權，押注布蘭特原油期貨價格將在4月底前飆上每桶150美元的歷史新天價。（歐新社）

隨著中東戰爭導致經由荷莫茲海峽的原油供應持續受阻，交易員正加碼以選擇權，押注布蘭特原油期貨價格將在4月底前飆上每桶150美元的歷史新天價。

布蘭特原油5月期貨目前約為每桶107美元，隨美國與伊朗停火談判的最新發展而震盪，但選擇權市場顯示，押注布蘭特油價會在4月底前觸及每桶至少150美元的選擇權交易量，最近幾周增加十倍，顯示交易員正為短期波動預做準備。這個價格將超過2008年所創下的每桶147美元歷史紀錄。

洲際交易所（ICE）數據顯示，4月底到期、讓持有人能以150美元價格買入布蘭特原油6月期貨的買權（即看漲選擇權），未平倉合約已增加至28941口（每口代表1000桶原油），比一個月前的3374口增加七倍多。執行價160美元的買權未平倉合約也從零暴增至14676口。

不過，儘管市場對150美元油價的押注激增，目前最大規模的部位仍集中在執行價100美元的選擇權，未平倉合約數量達61594口。

各家投銀也陸續上調油價預期，麥格理調高今年底的布蘭特油價預測到每桶89.28美元，但也表示若中東戰爭續到6月底，油價可能觸及200美元。此前，摩根士丹利預期布蘭特油價今年底前都將維持在80美元以上，高盛則預測4月的布蘭特原油均價為每桶110美元。

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