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亞洲面臨油價與美元「雙漲」夾擊 準備因應最糟情境

35%報酬怎麼來？能源避險基金新策略曝光：無視川普

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普25日在共和黨國會委員會年度籌款晚宴上演說。（路透）
美國總統川普25日在共和黨國會委員會年度籌款晚宴上演說。（路透）

專注能源領域、總部設於日內瓦的小型避險基金Anaconda Invest表示，已決定不理會美國總統川普關於伊朗戰爭的說法，以避免過多訊號干擾、分散注意力。

Anaconda執行長Renaud Saleur受訪時表示：「我們儘量無視川普，這位美國總統的言論對股票和衍生品的影響難以把控，而且他一天能改十次主意。」

Saleur說，自伊朗戰爭爆發以來，Anaconda並未照單全收川普的說法，而是積極增持石油服務公司股票。該策略使其基金今年報酬達約35%。

自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動襲擊以來，川普對戰爭目標及持續時間的說法反覆變動。本周，川普撤回先前設定伊朗須開放荷莫茲海峽的最後期限，引發市場劇烈波動。

周三，股債齊漲、油價下跌，投資人評估美伊停火談判的可能性，市場震盪加劇。

Anaconda於3月增持美國鑽井技術公司Baker Hughes及挪威油輪公司Frontline股票，兩者自2月底以來均落後標普全球石油指數。Saleur表示，該基金也持續持有SLB及其他油輪、鑽井與工程類股票部位，並自12月以來一直看多石油股票與期貨。

Saleur表示：「目前局勢極為混亂，可能需要數月甚至數年才能穩定。」其公司管理資產約1.5億美元。

其他專注能源股的避險基金經理人，也對影響伊朗戰爭走向的相關人士釋放的訊息感到困惑與不滿。

Tribeca投資夥伴公司投資組合經理Todd Warren表示：「市場隨著推文與新聞標題劇烈波動，日常交易幾乎無法進行。」

不過，Warren指出，在極度混亂的訊息之中，有一點相對清晰：由於需要反映更高的風險溢價，油價最終可能維持在明顯高於戰前的水準。至於如何與何時才會穩定下來則難以預測。

這家總部位於雪梨的對沖基金，去年下半年買入Woodside Energy，成為策略性最大持倉，上周小幅減持，但長期仍認為該公司被市場嚴重低估。

Tribeca亦選擇性買入美國油氣勘探公司Expand Energy。Warren表示，該公司擁有美國本土最大天然氣產區之一，以及龐大資源儲量，他指出：「天然氣作為過渡能源，在能源轉型中扮演關鍵角色，市場雖已承認其地位，但實際需求仍然龐大。」

另一家雪梨避險基金Minotaur Capital的聯合創辦人Armina Rosenberg，則鎖定南美不需經過荷莫茲海峽或紅海運輸的能源公司。她在中東戰火爆發後買入Parex Resources、GeoPark與Gran Tierra Energy。

她表示：「哥倫比亞石油生產商仍是整個股市中最便宜的股票族群。除非油價跌破75美元，否則我不會賣。」

川普 伊朗

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