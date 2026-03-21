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伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由導致黃金避險功能失靈

編譯湯淑君／綜合外電
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伊朗戰爭打得如火如荼，通常不確定性會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價本周竟暴跌9.5%，周線跌幅是逾14年來最大。（路透）
伊朗戰爭打得如火如荼，通常不確定性會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價本周竟暴跌9.5%，周線跌幅是逾14年來最大。（路透）

伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日在卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。

分析師認為，這凸顯出伊朗戰爭衝擊已擾亂全球市場，就連傳統上被視為危機時的避險資產也不例外。

戰爭激升不確定性 黃金避險光環卻失色

道富投資管理公司黃金與金屬全球策略主管杜希指出，這場戰爭平添太多的不確定性，理論上本應助長黃金需求，但實際上，這種貴金屬行情卻被更強大的經濟力量擊沉。

一大因素是中東衝突導致油價暴漲，通膨顧慮油然而生，有可能使美國聯準會（Fed）降息循環戛然而止，甚至不排除反手提高利率。杜希說，這種市場疑慮近日發酵，美元隨之彈升，加上黃金獲利回吐賣壓湧現，被一些投資當作提款機，都造成金價大跌。

道瓊市場數據顯示，Comex交投最熱絡的黃金4月期貨20日（周五）跌0.7%，收在每英兩4,574.90美元；全周跌幅達9.5%，是2011年9月23日以來交易最熱絡合約周線最大跌幅。3月迄今金價已下跌12.8%。

白銀價格同步下挫，5月期貨20日跌2.2%，收在每英兩69.66美元，周線跌幅超過14%。

BullionVault研究部主管艾許說：「全市場陷入恐慌，金和銀也捲入其中，賣壓隨交易員爭先恐後停損和避險而急湧。」

導致金價重挫的三大理由

艾許列舉金價本月來大跌的三個理由：保證金追繳、「風險值」(潛在損失的衡量指標) 竄升，以及市場對美國利率路徑的預期突然轉變。

由於黃金不生利息，利率攀升將削弱黃金的投資吸引力。他說：「戰爭引爆能源價格震撼，給不孳息資產颳來強烈逆風，已徹底翻轉了市場預期。」

艾許說：「在這種市場壓力突然爆發的時刻，交易員會出清賺錢部位變現，以彌補押注其他資產衍生的損失。貴金屬締造1979年來最大年漲幅後，如今賣出獲利匪淺。」

金價

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