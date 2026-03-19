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沙國估油價恐飆破180美元 戰火若拖到4月下旬供應缺口將擴大

編譯季晶晶／綜合外電
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沙烏地阿拉伯預計，能源危機若持續至4月下旬，原油價格恐突破每桶180美元。示意圖。(美聯社)
沙烏地阿拉伯預計，能源危機若持續至4月下旬，原油價格恐突破每桶180美元。示意圖。(美聯社)

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯官員評估油價走勢，最新估算是，如果衝突與供應中斷持續至4月下旬，國際油價可能飆破每桶180美元。

隨著以色列攻擊伊朗天然氣田，德黑蘭隨即對卡達、沙烏地阿拉伯等地能源設施發動報復，而荷莫茲海峽航運幾近停擺，全球油市陷入劇烈震盪。布蘭特原油期貨一度衝上每桶119美元。目前回落約3%，報105.33美元。

沙國官員表示，隨著戰前庫存逐步消耗，實體供應緊張將在未來一周加劇，油價可能先逼近138至140美元，4月中旬上看150美元，之後進一步升至165美元，甚至180美元。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）分析師也警告，每桶200美元在2026年並非不可能。

油價飆漲引發需求轉弱風險。分析指出，當布蘭特原油升至150美元，消費者與企業將開始減少使用，包括降低開車頻率、調整旅遊計畫或縮減生產。美國汽油價格已升至每加侖3.88美元，高於一個月前的2.93美元，柴油更突破5美元，推升運輸與製造成本，並進一步壓縮家庭與企業支出。

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