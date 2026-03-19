中東重要能源設施又被炸 布蘭特原油衝到每桶117美元

卡達能源設施傳遭伊朗轟炸，布蘭特原油19日盤中漲破每桶115美元，直衝117美元。 （路透）

在多座中東最重要能源設施遭到攻擊後，布蘭特原油19日盤中一度飆升至每桶117美元。市場日益擔憂這場已爆發近三周的衝突，可能會帶來更嚴重的衝擊。

彭博資訊報導，伊朗 18日對卡達一處主要液化天然氣 設施發動攻擊，這裡也是伊朗的南帕爾斯（South Pars）氣田遭到以色列 襲擊後，伊朗宣示將會攻擊的多處能源資產之一。布蘭特原油期貨19日漲幅應聲擴大，一度暴漲近9%至每桶117美元，西德州中級原油期貨則逼近97美元。歐洲天然氣期貨更是一度大漲35%。

自從美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，國際原油價格已飆漲約50%。這場戰爭引發了中東地區的混亂，導致荷莫茲海峽航運受阻，以及石油和天然氣的大量減產。但多虧伊朗的上游能源業至今大致倖免於難，才抑制了市場對這場衝突可能升級的預測。若衝突升級，可能會對長期供應造成更大的衝擊。

Karobaar Capital投資長Haris Khurshid表示：「市場目前仍低估相關風險，價格上並未完全反映出這場衝突可能快速升級成直接攻擊波灣能源基建的風險。如果情勢真的升級，那麼（布蘭特油價）120美元將不會是天花板，而會是起點，預期漲到140至160美元也將一點也不瘋狂。」

美國總統川普表示，美國並不知道以色列會攻擊南帕爾斯氣田，但仍威脅伊朗，如果卡達資產進一步遭到攻擊，將會動用美軍，「炸光所有庫藏」。川普本周稍早表示，把伊朗位在主要出口中樞哈格島上的石油設施設列為攻擊目標，仍然在其考量範圍之中。

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