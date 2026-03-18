日韓台股開盤皆墨 中東戰火推升布蘭特油價漲到111美元

行人站在日股報價看板前。(歐新社)

亞洲股市今天（19日）開盤後下跌，日本、南韓股市重挫逾2%，台股開盤後一度急殺逾500點，因中東戰爭升級期間關鍵能源基礎設施遭攻擊，推升油價 上漲。

日股日經225指數盤中下跌1,360點，跌幅2.46%，報53,879.10點；韓股Kospi指數盤中挫跌2.9%，報5,753.63點。

台股開低69.46點、報34,279.12點，台積電開低30元、報1,875元。隨後大盤在電子權值要角紛紛走弱之下，一度急殺逾500點、下探至33,829.72點，回測月線。

更廣泛的亞洲股市指標也下跌逾1.3%，顯示投資人降低風險曝險。

美股期貨小幅走低，標普500指數與那斯達克100指數下跌約0.1%。

布蘭特原油價格大漲逾3%，升破每桶111美元，因伊朗 與以色列輪流對關鍵能源設施的攻擊，卡達全球最大液化天然氣出口工廠受損，引發市場對衝突長期影響的擔憂。

美國公債周三全線遭拋售，推高殖利率並帶動美元走強。聯準會主席鮑爾表示，伊朗衝突為通膨前景增添新的不確定性，使利率路徑更難判斷。聯準會維持利率不變，並仍預期今年僅降息一次。

Chris Weston在報告中寫道：「毫無疑問，油價上漲正開始產生更廣泛影響，在波動性升高的情況下，風險始終存在。聯準會會議整體影響有限，但再次顯示，是能源市場的發展在主導跨資產資金流向。」

除了戰爭因素外，市場也持續關注私人信貸市場的健康狀況。標普全球評級將Cliffwate旗艦私人信貸基金的展望下調至負面，理由是贖回需求升高。太平洋投資管理公司總裁Christian Stracke則表示，因品質疑慮，該公司正避開正在出售的私人信貸貸款。