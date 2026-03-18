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航運市場淪「狂野大西部」 運價漲至4倍 貨櫃被丟包 廠商控「勒索」

編譯季晶晶／綜合外電
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荷莫茲海峽幾近關閉，航運公司暫停訂艙並改道運輸。（美聯社）
荷莫茲海峽幾近關閉，航運公司暫停訂艙並改道運輸。（美聯社）

中東戰火重創全球關鍵海運航線。航運公司不僅大幅加價、改道運輸，甚至將貨櫃卸在偏遠港口，市場宛如失序的「狂野大西部」。

金融時報報導，大型航商如地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、達飛海運（CMA CGM）及赫伯羅特（Hapag-Lloyd）已通知客戶，保留援引19世紀海事規則的權利，可將貨櫃卸在最近港口，相關費用由貨主承擔。

跨國搬家公司John Mason International總經理David Ozard抱怨，原訂運往中東的貨櫃被留置在印度或阿聯港口，迫使該公司必須承擔額外的倉儲費與進口關稅。如果不承擔這筆額外費用，航商可能凍結帳戶，暫停服務，「形同勒索」。

土耳其家電大廠Beko的執行長Hakan Bulgurlu也痛批，航運公司幾乎是寡頭壟斷集團，而且非常投機取巧。供應鏈中斷的衝擊正如「打地鼠」般在各地擴散。

歐洲生鮮農產品行業組織Freshfel則表示，旺季出口受阻，冷藏貨櫃被迫改走陸運進入波灣，不僅通關困難，還需重辦文件，導致轉運成本大幅增加，進一步壓縮原本已極低的利潤。

前往波灣的運價大幅飆高。受戰爭風險保險與燃料附加費推升，部分航線價格已上漲至原先的四倍。以英國至杜拜傑貝阿里港為例，每個標準貨櫃運費已由約1,500美元飆升至近6,000美元，另加陸運與港口費用後，單櫃成本動輒再增加數千美元。

此外，油價上揚推高船用燃料成本，主要航商已對長程航線每櫃加收160至400美元不等附加費。市場分析指出，航線改道與設備短缺，也推高貨櫃船租金至疫情以來高點。

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