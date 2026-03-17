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歐能綠能革命 有助緩和中東能源衝擊

歐能綠能革命 有助緩和中東能源衝擊

編譯陳苓／綜合外電
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歐洲持續投資再生能源，有助緩和油價衝擊。（美聯社）
歐洲持續投資再生能源，有助緩和油價衝擊。（美聯社）

中東戰爭導致油價飆漲之際，上周德國和法國的能源價格卻逆勢下跌，顯示歐洲持續投資再生能源，有助緩和油價衝擊，讓此區能源市場迄今為止能度過考驗。

目前歐洲電價合約仍遠低於2022年能源危機之際，當時俄羅斯切斷天然氣供給，導致電力成本暴增，迫使政府緊急干預。這回電力系統有了更充足的準備，太陽能發電在冬季低谷過後，開始季節性增產，新裝設潮也提高太陽能在電網的發電比重。

再生能源生產商Nadara主管馬丁尼茲說：「我們目睹進行中的能源轉型，縱使地緣政治緊張使天然氣價格跳漲，歐洲太陽能與再生能源的產能日增，有助減緩衝擊」。

先前歐洲風力發電量長期低於正常值，如今反彈。而法國核能電廠是歐洲電力市場的重要支柱，情況也優於上次能源危機，這回供給了更多電力。另外，據電網營運商RTE，法國太陽能發電量在17日達17百萬瓩（GW），寫去年10月以來新高。

荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，再生能源不只壓低平均電價，也削弱電價漲勢；要是沒有再生能源、及季節性的需求下滑，歐洲電價大概已經高出三成。

針對化石燃料市場的動盪，RWE執行長克雷伯表示，再生能源無須進口燃料，能帶來穩定，「看看世界各國，我們享有優勢：再生能源未受影響」。

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