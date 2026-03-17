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伊朗戰爭金價漲不動 比特幣逆勢飆升近14% 但後續動能仍待觀察

編譯吳孟真／綜合外電
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伊朗戰事引發全球市場劇烈波動，加密貨幣卻在各類資產中表現突出，比特幣自開戰以來，上漲近14%。（路透）
伊朗戰事引發全球市場劇烈波動，加密貨幣卻在各類資產中表現突出，比特幣自開戰以來，上漲近14%。（路透）

伊朗戰事引發全球市場劇烈波動，但金價在這段期間並未發揮傳統的避險功能，反而是加密貨幣異軍突起，意外成為一個寧靜的綠洲。不過，專家認為，數位資產展現的韌性，可能只是時機所致。

根據彭博報價，自2月底美伊開戰以來，比特幣上漲近14%，17日在亞洲盤中更一度突破關鍵的7.5萬美元心理關卡。同樣這段期間，國際黃金現貨價格下跌4.8%；股市方面，MSCI全球指數跌4%；原油價格則飆漲逾四成。

BTC Markets分析師盧卡斯（Rachael Lucas）指出，「比特幣此時展現的韌性，與其說來自市場敘事，不如說是市場機制在發揮作用」，「機構買家，尤其企業的財務部門，正在逢低承接供給」。

根據彭博彙整數據，在美國交易的比特幣現貨ETF，本月來已有15億美元資金流入。

10X Research研究主管迪里恩（Markus Thielen）說，加密貨幣市場近期出現看漲訊號，部分受到交易員平倉先前押注比特幣將持續跌破5.5萬至6萬美元區間的期權部位。

比特幣去年10月由逾12.6萬美元的高點腰斬，2月28日美以聯手攻打伊朗後，一度跌落63,038美元，但在3月重拾動能。

不過，迪里恩指出，目前上漲的動能尚未「伴隨大量看漲買盤」，顯示這波行情目前更可能是由避險部位平倉所推動，而非積極的看漲部位布局。

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