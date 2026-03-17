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抗通膨、防伊朗戰事衝擊 澳洲央行再升息1碼 5月還可能續升

編譯季晶晶／綜合外電
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澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%。（路透）
澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%。（路透）

澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%，為連續第二次升息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。這也是RBA自2023年中以來首見連續升息。

九人政策委員會以5比4的投票結果通過決議，顯示內部意見分歧。消息公布後，3年期公債殖利率跌幅擴大，澳幣兌美元下跌0.2%，同時，交易員提高了對5月再次升息的押注，機率升至五成以上。

RBA在聲明中指出，中東局勢高度不確定，在多種情境下，都可能進一步推升全球與澳洲通膨壓力。委員會認為，通膨在一段時間內仍可能高於目標區間，包括通膨預期在內的各項風險已明顯偏向上行。

此次升息呼應了RBA總裁布洛克先前釋出的鷹派訊號。她本月稍早曾反駁市場對央行可能在3月按兵不動的預期；副總裁豪瑟上周也警告，中東衝突帶來的物價上漲壓力，將不利於壓制通膨的既有努力。

近期經濟數據顯示，澳洲3月消費者對通膨預期已升至5.2%，為2023年7月以來最高；去年第4季GDP年增率達2.6%，超出RBA所設定、不引發通膨的經濟成長極限估值；失業率則維持在約4.1%的低檔，顯示勞動需求依然強勁。

在此背景下，多數經濟學家預期RBA將於5月再次升息，屆時現金利率可能提高至4.35%，相當於完全收回去年RBA去年在六個月寬鬆周期下調降的75個基點。

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