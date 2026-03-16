歐洲晶片3巨頭聯手Nvidia 卡位人形機器人新供應鏈

歐洲晶片商Infineon、NXP與STMicroelectronics宣布與輝達合作，為人形機器人提供感測器、電源管理與通訊等關鍵零組件。(路透)

歐洲晶片製造商英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與意法半導體（STMicroelectronics）周一皆宣布，與美國晶片製造商輝達 （Nvidia）建立合作夥伴關係，為人形機器人 提供硬體設備，以在這個潛在利潤豐厚的新市場爭取業務。

輝達選在年度GTC大會前夕、協調發布這些合作消息。輝達正試圖以Jetson Thor處理器成為機器人的「大腦」，此事料將成為大會焦點之一。

歐洲工業晶片製造商的角色是提供機器人身體的其他部件，包括安全可靠運作所需的電子設備、感測器、運動控制、電源管理及高速內部通訊系統。

這幾家晶片製造商同時也是汽車科技硬體的主要供應商。分析師指出，車用電子技術與人形機器人及其他先進機器人在技術上高度重疊。

ABI Research分析師George Chowdhury表示，歐洲晶片商尋求與輝達合作是很自然的。他估計，目前超過80%的人形機器人採用輝達平台。高階人形機器人的成本約20萬美元，而低階型約十分之一。

市調機構集邦科技（TrendForce）估計，今年人形機器人的銷量將首次突破5萬台。

英飛凌發言人表示，預期每台人形機器人所需零組件價值約500美元。英飛凌此次合作重點是利用「數位分身」技術，讓開發者在設計階段就能測試和微調機器人性能。

意法半導體的聲明聚焦感測器，協助機器人開發者將攝影機和運動感測器接入以輝達平台為核心的系統。

恩智浦則強調機器人內部高速可靠的通訊能力，讓機器各部位能快速將資料傳送至中央處理器，確保動作與感測系統保持協調。

NXP邊緣運算部門AI負責人Gowri Chindalore舉例說明，語音指令產生的部分資訊可先即時處理，再透過極快的迴路將後續資訊傳送至機器人「大腦」。

三家公司發布的合作聲明均未披露具體財務細節。