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伊朗戰火讓杜拜房市變天 但他堅稱「聰明錢」仍不斷湧入

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伊朗戰火讓杜拜房市變天 但他堅稱「聰明錢」仍不斷湧入

編譯陳律安／綜合外電
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阿聯大型開發商說，杜拜房市只會稍稍降溫，資金仍不斷湧入。（美聯社）
阿聯大型開發商說，杜拜房市只會稍稍降溫，資金仍不斷湧入。（美聯社）

杜拜的房市吸引全球資金湧入，就連台灣知名網紅愛莉莎莎也在當地置產。如今，當地房市卻受到中東戰火影響，阿聯大型開發商則表示，杜拜的不動產市場可能會降溫，但堅稱儘管當地受到伊朗飛彈打擊，「聰明資本」仍不斷湧入。

打造全球第一高樓哈里發塔的伊瑪爾地產（Emaar Properties）創辦人阿拉巴說，房市可能會稍稍降溫，但他自己不這麼認為，且阿聯的房產事業並非奠基於銀行借貸。

他3月上旬說：「在這塊市場（房市），銀行借貸受到相當限制，消費信心稍微受動搖，但正如我所說，阿聯的政策，會讓信心迅速回流。」

針對伊朗的打擊，阿拉巴表示，：「我很訝異與震驚」，「但手握聰明資本的人士理解，向阿聯這種有著穩定領導與安全歷史的國家，能繳出成績。他們會加碼押注」。

他堅稱，杜拜的生活正逐漸回歸正常，杜拜購物中心的人流已回升至每天19萬人，戰前大約是25萬人。

不過，前綠扁帽成員、保安公司Global Guardian執行長巴克納表示，涵蓋大型金融業與顧問業的七個公司客戶，正尋求撤離1,000至3,000名員工，「情況看起來很像烏克蘭」。

萊斯大學貝克機構研究員克倫恩說，美、以對抗伊朗的戰爭，正顛覆杜拜的安全光環，因為其經濟模式根植於外派至此地的人士提供腦力、體力、或投資資金，「你需要穩定性與安全性來吸引聰明的外國人」。

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