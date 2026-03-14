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富豪尋求安全資產 全球藝品上周拍賣逾6億美元

編譯易起宇／綜合報導
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儘管伊朗戰事爆發、股市下跌，全球收藏家上周仍花費逾6億美元購買骨董車和藝術品，可見金字塔頂端人士的財力依舊雄厚。

CNBC報導，據蘇富比、佳士得和富藝斯拍賣行數據，上周在倫敦舉行的藝術品拍賣會，總計拍出5.5億美元，比去年增長逾50%。有些作品的拍賣價甚至比估價高逾兩倍，多名藝術家的作品創下個人紀錄，競標者來自40個國家。

同樣在上周，在佛羅里達州的阿米莉亞島骨董車展，Broad Arrow拍賣行舉辦了在該展覽歷來最成功的拍賣會，總拍賣金額達1.1億美元。

這強勁的拍賣結果顯示，儘管中東戰事爆發，導致市場波動加劇、油價大漲，富有消費者仍充滿信心。專家表示，全球動亂或許反而幫助提振稀有收藏品的需求，因為在日益不穩的世界裡，富豪們將尋求安全、可長期保值的資產。

美國銀行藝術品服務主管華森表示：「這令人感到意外，但也不意外。意外的是鑑於目前的地緣政治情勢，還能有這種成績。但當時代充滿不確定性時，人們往往會選擇經過驗證且可靠的東西，而我認為我們正處於一個更廣泛的不確定時代。」

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