我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／義大利9：1淘汰墨登分組一 把美國帶進8強

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

美301調查鎖定台灣2領域 預告再查60國強迫勞動

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統11日在肯塔基州發表演說。(路透)
川普總統11日在肯塔基州發表演說。(路透)

彭博資訊報導，美國貿易代表署11日宣布依據「1974年貿易法」第301條款，針對16個貿易國家產能過剩問題展開調查，台灣的半導體晶片與電子產品被點名。另一方面，川普政府預計最快12日再啟動另一項獨立調查，鎖定至少60國涉及強迫勞動產品進口問題。

第301條款調查通常需時數月，是美國總統日後得以對特定國家商品單方面加徵關稅的必要程序。此舉顯示川普政府在最高法院2月20日裁定對等關稅違憲後，已正式啟動重建關稅壁壘。

葛里爾表示，美方認為部分主要貿易夥伴已發展出與國內及全球需求脫節的生產能力。

美方此次鎖定的對象，涵蓋中國、歐盟、墨西哥、印度、日本、南韓及台灣等主要貿易夥伴，挪威、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南及孟加拉也在名單之列。

彭博指出，加拿大不在首波目標國家之列。

根據聯邦公報文件，美國貿易代表署指控各個經濟體有產能過剩，稱中國在多個產業維持貿易順差，並將矛頭指向歐盟中的德國與愛爾蘭，質疑兩國在化學品、機械及車輛產業存在類似問題，台灣則是半導體晶片與電子產品領域被點名。

文件並指，有證據顯示，中國商品貿易順差是由多個產業不斷擴大的過剩製造產能與生產所帶動。文件也提到中國車商比亞迪（BYD）等外國企業正積極向海外擴張，並點名鋁、汽車、電池、電子產品、機械、紙張、塑膠、機器人、衛星、半導體、船舶、太陽能模組及鋼鐵等產業，均深受產能與生產過剩困擾。

葛里爾並透露，後續還會有更多調查，但未說明具體產業或國家，僅暗示可能涵蓋數位服務稅、藥品定價等議題。他強調，「關稅政策維持不變。工具可能視法院等各種變數而定，但政策維持不變」。

世報陪您半世紀

上一則

全球「搶氣」中東多批LNG由歐洲轉供亞洲

下一則

小股東控告英特爾 請求法院撤銷美國政府入股

延伸閱讀

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率
美擬撤銷中國最惠國待遇 可能推升中國關稅

美擬撤銷中國最惠國待遇 可能推升中國關稅
美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響
川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据