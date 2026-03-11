美301調查鎖定台灣2領域 預告再查60國強迫勞動

川普總統11日在肯塔基州發表演說。(路透)

彭博資訊報導，美國貿易代表署11日宣布依據「1974年貿易法」第301條款，針對16個貿易國家產能過剩問題展開調查，台灣的半導體晶片與電子產品被點名。另一方面，川普政府預計最快12日再啟動另一項獨立調查，鎖定至少60國涉及強迫勞動產品進口問題。

第301條款調查通常需時數月，是美國總統日後得以對特定國家商品單方面加徵關稅的必要程序。此舉顯示川普政府在最高法院2月20日裁定對等關稅違憲後，已正式啟動重建關稅壁壘。

葛里爾表示，美方認為部分主要貿易夥伴已發展出與國內及全球需求脫節的生產能力。

美方此次鎖定的對象，涵蓋中國、歐盟、墨西哥、印度、日本、南韓及台灣等主要貿易夥伴，挪威、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南及孟加拉也在名單之列。

彭博指出，加拿大不在首波目標國家之列。

根據聯邦公報文件，美國貿易代表署指控各個經濟體有產能過剩，稱中國在多個產業維持貿易順差，並將矛頭指向歐盟中的德國與愛爾蘭，質疑兩國在化學品、機械及車輛產業存在類似問題，台灣則是半導體晶片與電子產品領域被點名。

文件並指，有證據顯示，中國商品貿易順差是由多個產業不斷擴大的過剩製造產能與生產所帶動。文件也提到中國車商比亞迪（BYD）等外國企業正積極向海外擴張，並點名鋁、汽車、電池、電子產品、機械、紙張、塑膠、機器人、衛星、半導體、船舶、太陽能模組及鋼鐵等產業，均深受產能與生產過剩困擾。

葛里爾並透露，後續還會有更多調查，但未說明具體產業或國家，僅暗示可能涵蓋數位服務稅、藥品定價等議題。他強調，「關稅政策維持不變。工具可能視法院等各種變數而定，但政策維持不變」。