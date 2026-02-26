我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

日相高市挺刺激政策 不急升息

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本政府25日提名兩位鴿派學者，加入日本銀行政策委員會。兩位學者，均帶有濃厚的「再通膨派」色彩，市場猜測高市在升息議題上維持謹慎態度，不急於調升利率。（路透）
日本政府25日提名兩位鴿派學者，加入日本銀行政策委員會。兩位學者，均帶有濃厚的「再通膨派」色彩，市場猜測高市在升息議題上維持謹慎態度，不急於調升利率。（路透）

日本政府25日提名兩位鴿派學者，加入日本銀行（央行）政策委員會，市場視此為首相高市早苗支持刺激政策立場的最近跡象。日圓聞聲轉弱，日股則大漲。

日本政府提名青山學院大學教授佐藤綾野和中央大學教授淺田統一郎，接替即將卸任的兩位委員野口旭和中川順子。野口的五年任期將於3月底屆滿，中川則於6月卸任。

由於這兩位獲提名的學者，均帶有濃厚的「再通膨派」色彩，市場猜測高市將在央行升息議題上維持謹慎態度，不急於調升利率。

瑞銀證券日本公司首席經濟學家足立正道說：「我感到很驚訝，兩位都是完全的再通膨派。」他說：「市場熱議日圓走貶和通膨壓力、並討論是否進一步升息之際，從這兩個人選中，可以感受到高市強烈的見解。」

消息傳出後，日圓兌美元由升轉貶，一度跌0.6%至156.82，可見投資人認為新委員很可能支持寬鬆貨幣政策。日經225指數則在午盤過後漲幅擴大，終場收漲2.2%，再創歷史新高。

這是高市首相在本月初贏得大選後，首次有機會直接影響由九位成員組成的政策委員會；市場人士也正密切關注，試圖從中解讀她的施政意圖。

與兩位獲提名人相識的前日銀政策委員原田泰表示，「兩人都認為，從貨幣和財政雙管齊下來支撐經濟非常重要」。「他們可能認為，在通膨數據預期將會降溫的情況下，很難有正當理由繼續調升利率。」

原田並表示，這兩位新成員一開始不太可能主導委員會的意見，但他們的主張漸漸會得到其他委員響應。

澳洲聯邦銀行策略師康恩說：「市場可能將這兩位接替人選，解讀成比卸任的委員更偏向鴿派。但日圓拋售力道有限，加上長天期日本公債（JGB）殖利率的波動情況，可見市場並不怎麼擔心高市會干預日銀政策。」

然而，高市的立場仍然關係重大。日媒本周報導，高市上周和日銀總裁植田和男會面時，曾對進一步升息表達憂慮，日圓兌美元匯率一度回貶多達1.1%。

世報陪您半世紀

日本 殖利率 央行

上一則

Anthropic推出新AI工具 救援軟體業

下一則

AI恐慌交易蔓延「HALO類股」正熱

延伸閱讀

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇
高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅

高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅
高市對升息持保留態度 日圓應聲重貶

高市對升息持保留態度 日圓應聲重貶
高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡