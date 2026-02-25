Panasonic將歐美電視銷售業務移交中國創維

報導指出，松下自2025年度起推進結構性改革，原因是獲利能力不敵同業。尤其將電視業務定位為成長前景不明的「課題業務」，探討了調整業務結構。(路透)

日系品牌淡出電視市場之際，松下（Panasonic）近日與中國家電集團創維（Skyworth）簽訂合作協議，4月起將歐洲、北美市場的電視銷售業務全面移交給創維，雙方還將在產品研發和生產進行合作。

日本 經濟新聞24日作以上報導，並指松下目的是停止自行銷售，抑制人工費用和物流費用等成本，將專注於在日本的銷售和高端機型的生產，借助其他地區的銷售和低價產品的生產委託給外部，有助於提高正在下滑的電視業務收益。

日本共同社今天報導指出，松下自2025年度起推進結構性改革，原因是獲利能力不敵同業。尤其將電視業務定位為成長前景不明的「課題業務」，探討了調整業務結構。目前松下的中小尺寸電視已委託中國製造商代工。

據中國經營報，創維證實這項消息，並指松下23日在德國 慕尼黑舉行品牌大會，會上正式宣布與創維達成全球戰略合作夥伴關係。創維將全面接手松下品牌電視在歐洲、北美市場的生產、銷售、行銷及管道拓展。

報導說，這是近年來日系電視品牌向中國製造企業轉移業務的又一標誌性事件。繼東芝（Toshiba）被海信（Hisense）收購、索尼 （Sony）與TCL深化代工合作之後，松下最終選擇將歐美電視業務交由創維營運。

根據雙方披露的合作協定，未來雙方還將聚焦高端OLED、Mini LED、智慧系統整合、畫質演算法等核心領域深度協同，深耕歐洲、北美等全球重點市場。

報導引述群智諮詢TV事業部資深分析師楊柳表示，松下將日本以外的電視業務移交創維集團，對松下來說，近年來市場規模持續下滑（2025年全球市場出貨僅1710萬台，年減16%），這次移交是降本增效過程的必然之舉。

至於創維在中國市場遇瓶頸的背景下，透過積極品牌併購與擴張，將在增強軟硬體實力的同時，進一步拓展海外管道和品牌市占率。