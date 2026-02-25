我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

富豪需求降溫 藍寶堅尼放棄開發純電車

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利超跑製造商藍寶堅尼已放棄全面轉向純電動車的計畫，改為聚焦發展插電式油電車。（美聯社）
義大利超跑製造商藍寶堅尼已放棄全面轉向純電動車的計畫，改為聚焦發展插電式油電車。（美聯社）

義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHEV），理由是富裕客戶對EV的需求降溫。

除此之外，跑車迷懷念內燃引擎發出的「噪音」，也是促使該公司轉向的一大因素。

藍寶堅尼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）向星期日泰晤士報（Sunday Times）表示，該公司已取消旗下首款純電車Lanzador的開發計畫。他指出，內燃引擎車發出的聲響，往往是豪華跑車的一大賣點，而「電動車在目前的形式下，難以傳遞這種特定的情感連結」。

藍寶堅尼在2023年發表Lanzador這款高底盤雙門跑車，是該廠首款純電動概念車，原定2029年前進入經銷通路。

溫克曼說，Lanzador未來將改以PHEV車型上市。這也意味著，到2030年，該廠旗下車款將僅由插電式油電車構成。

溫克曼說，考量到品牌客戶對於未搭載V8與V12引擎的超級跑車，興趣「接近零」，持續開發純電車恐淪為品牌「一項昂貴的興趣」，投資報酬率極低，在財務上對股東、客戶和員工而言，都很不負責任。

他也表示，「這項決定是在一年多的內部持續討論後做出，期間我們和客戶與經銷商互動，並進行市場分析與全球數據評估」。此舉標誌藍寶堅尼明顯的策略轉向。

世報陪您半世紀

藍寶堅尼 電動車 義大利

上一則

彭博：未上市數位支付巨人Stripe 擬併購業界先驅PayPal

下一則

ASML新技術 台積晶片受惠吞下大力丸

延伸閱讀

藍寶堅尼純電超跑喊卡…CEO：少了「這個」客戶興趣歸零

藍寶堅尼純電超跑喊卡…CEO：少了「這個」客戶興趣歸零
英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安
NBA／比賽前發生車禍 全身而退 小鮑爾喊萬幸

NBA／比賽前發生車禍 全身而退 小鮑爾喊萬幸
「讓悲傷長出翅膀」 英國男星康柏拜區打動人心

「讓悲傷長出翅膀」 英國男星康柏拜區打動人心

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶