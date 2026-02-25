富豪需求降溫 藍寶堅尼放棄開發純電車

義大利超跑製造商藍寶堅尼已放棄全面轉向純電動車的計畫，改為聚焦發展插電式油電車。（美聯社）

義大利 超跑製造商藍寶堅尼 （Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車 （EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHEV），理由是富裕客戶對EV的需求降溫。

除此之外，跑車迷懷念內燃引擎發出的「噪音」，也是促使該公司轉向的一大因素。

藍寶堅尼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）向星期日泰晤士報（Sunday Times）表示，該公司已取消旗下首款純電車Lanzador的開發計畫。他指出，內燃引擎車發出的聲響，往往是豪華跑車的一大賣點，而「電動車在目前的形式下，難以傳遞這種特定的情感連結」。

藍寶堅尼在2023年發表Lanzador這款高底盤雙門跑車，是該廠首款純電動概念車，原定2029年前進入經銷通路。

溫克曼說，Lanzador未來將改以PHEV車型上市。這也意味著，到2030年，該廠旗下車款將僅由插電式油電車構成。

溫克曼說，考量到品牌客戶對於未搭載V8與V12引擎的超級跑車，興趣「接近零」，持續開發純電車恐淪為品牌「一項昂貴的興趣」，投資報酬率極低，在財務上對股東、客戶和員工而言，都很不負責任。

他也表示，「這項決定是在一年多的內部持續討論後做出，期間我們和客戶與經銷商互動，並進行市場分析與全球數據評估」。此舉標誌藍寶堅尼明顯的策略轉向。