Panasonic讓出歐美電視業務 日企主導時代告終

Panasonic將歐美電視銷售與行銷業務交由中國創維集團，象徵日企主導電視市場的時代告終。圖為Panasonic電視在2024年CES亮相。（路透）

日本 Panasonic將自4月起，把歐美市場電視產品的銷售、行銷與物流業務交由陸企創維集團負責，雙方建立「全面性業務合作夥伴關係」。此舉象徵日本品牌主導全球電視市場數十年的時代進一步落幕。

根據協議，Panasonic將結合自身在影音處理、品質與服務標準的技術優勢，與創維的全球規模製造能力，推動新的營運模式。Panasonic強調，此舉並非出售或分拆，而是針對特定區域的營運合作，Panasonic將繼續經營日本市場，並與創維共同開發高階OLED機型。

這也是繼上月Sony 同意透過與中國TCL成立合資公司，將其電視與家庭音響業務（包括Bravia品牌）的控制權移交給TCL（持股51%）之後，另一宗日本電視品牌重整的重要案例。市場普遍認為，日企正加速淡出低利潤電視業務。

1980及1990年代，Sony、Panasonic與Sharp曾是市場領導者，但在電視技術從映像管轉向液晶顯示器後，產業被南韓三星 、LG與中國品牌重塑為低利潤市場，日本廠商市占率節節敗退。市調機構Counterpoint Research指出，Sony去年全球市占率已降至不到2%。

分析師認為，Sony以分拆方式淡出硬體業務的策略明確，但Panasonic僅轉出部分區域業務，其對整體規模與獲利能力的提升效果尚待觀察。