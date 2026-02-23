金銀價格連5漲憂關稅不確定性 油價持穩觀望美伊會談

(路透)

國際油價今天（24日）盤初持穩，美國總統川普 表示，在美國與伊朗 本周舉行會談之前，他傾向與伊朗達成一項核協議，但同時警告，若無法達成協議，將會產生後果；黃金價 格今天連續第五天上漲，因美國貿易政策的不確定性，以及圍繞伊朗的長期緊張局勢，促使投資人轉向較為安全的資產，銀價同樣走高。

布侖特原油4月期貨周一收盤下跌0.4%，收每桶71.49美元。

西德州中級原油（WTI）4月期貨在周一幾乎持平收盤後，今天交易價格約每桶66美元。

川普稍早在社群媒體發文表示，若未能達成協議，對伊朗而言將是「非常糟糕的一天」，並反駁有關五角大廈擔憂長期軍事行動可能難以為繼的報導。

儘管市場預期全球供應將出現過剩，但對美國打擊伊朗可能引發後續影響的擔憂，仍推動今年原油期貨走高。美軍部隊已在中東集結，美國國務院也下令撤離駐貝魯特大使館的非緊急人員。對美伊潛在軍事衝突的擔憂加劇，推動布蘭特原油上周上漲逾5%，至每桶72.34美元，創2025年7月以來的新高。

一名美國官員表示，川普的特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）計劃本周前往日內瓦，於周四展開新一輪會談。他們將再次與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面。

金價繼續上漲

國際黃金現貨今天盤中上漲0.25%，報每英兩5,240美元，延續周一上漲2.35%的漲勢，而過去四個交易日已累計上漲超過7%。

白銀價格今天盤中上漲0.22%，報每英兩88.39美元，延續周一大漲4.2%的漲勢。

此前，美國總統川普表示，將在最高法院裁定其所謂「對等關稅」違法後，把全球進口關稅提高至15%，市場因而再度陷入混亂。

投資人同時關注中東局勢。隨著美國與伊朗準備恢復核談判。

華僑銀行策略師Vasu Menon表示，「從中期來看，黃金具備足夠多的結構性利多因素」，「不過，在近幾個月金價大幅上漲之後，由於美國貿易政策以及伊朗局勢仍在演變，預計金價短期內仍將波動」。