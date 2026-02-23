我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約暴風雪 買不到雪鏟 3方法也能除冰

美股收盤／道瓊下挫821點 三大指數跌逾1% AI衝擊與關稅變數夾擊

金銀價格連5漲憂關稅不確定性 油價持穩觀望美伊會談

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

國際油價今天（24日）盤初持穩，美國總統川普表示，在美國與伊朗本周舉行會談之前，他傾向與伊朗達成一項核協議，但同時警告，若無法達成協議，將會產生後果；黃金價格今天連續第五天上漲，因美國貿易政策的不確定性，以及圍繞伊朗的長期緊張局勢，促使投資人轉向較為安全的資產，銀價同樣走高。

布侖特原油4月期貨周一收盤下跌0.4%，收每桶71.49美元。

西德州中級原油（WTI）4月期貨在周一幾乎持平收盤後，今天交易價格約每桶66美元。

川普稍早在社群媒體發文表示，若未能達成協議，對伊朗而言將是「非常糟糕的一天」，並反駁有關五角大廈擔憂長期軍事行動可能難以為繼的報導。

儘管市場預期全球供應將出現過剩，但對美國打擊伊朗可能引發後續影響的擔憂，仍推動今年原油期貨走高。美軍部隊已在中東集結，美國國務院也下令撤離駐貝魯特大使館的非緊急人員。對美伊潛在軍事衝突的擔憂加劇，推動布蘭特原油上周上漲逾5%，至每桶72.34美元，創2025年7月以來的新高。

一名美國官員表示，川普的特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）計劃本周前往日內瓦，於周四展開新一輪會談。他們將再次與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面。

金價繼續上漲

國際黃金現貨今天盤中上漲0.25%，報每英兩5,240美元，延續周一上漲2.35%的漲勢，而過去四個交易日已累計上漲超過7%。

白銀價格今天盤中上漲0.22%，報每英兩88.39美元，延續周一大漲4.2%的漲勢。

此前，美國總統川普表示，將在最高法院裁定其所謂「對等關稅」違法後，把全球進口關稅提高至15%，市場因而再度陷入混亂。

投資人同時關注中東局勢。隨著美國與伊朗準備恢復核談判。

華僑銀行策略師Vasu Menon表示，「從中期來看，黃金具備足夠多的結構性利多因素」，「不過，在近幾個月金價大幅上漲之後，由於美國貿易政策以及伊朗局勢仍在演變，預計金價短期內仍將波動」。

世報陪您半世紀

伊朗 金價 川普

上一則

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

延伸閱讀

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅

川普政府傳考慮擴大「232關稅」版圖 新增6類產業課徵國安稅
川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款
紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權

紐時：川普擬對伊朗發動二階段攻擊 若不棄核將推翻政權
川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延