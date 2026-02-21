川普對等關稅違法1300億美元會不會退？日企緊盯退稅變數

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
美國政府若退稅，對進口依賴度高的日企將是一大利多。圖為去年美國對日關稅降至15%以後，讀賣新聞於街頭發送號外。(美聯社)
最高法院裁定川普總統的對等關稅違法，日本經濟新聞指出，企業已向美國政府繳納1300億美元的對等關稅，焦點在於違憲後是否全數退還，但判決未明確提及。不少企業已向美國國際貿易法院（CIT）提起訴訟，若實現退稅，對進口依賴度高的日企將是一大利多。

美國原先對日本課徵25%的對等關稅，之後因日本承諾總額5,500億美元對美投融資，調降至15%。最高法院認為川普關稅違憲，但此次判決不涵蓋鋼鋁與汽車等產業別關稅。

日經報導，森・濱田松本法律事務所律師梅津英明指出，退還時間與規模目前不明朗。牛津經濟研究院首席經濟學家皮爾斯則認為，接下來恐怕會有長期訴訟。

不少企業已向美國國際貿易法院提起訴訟，日本企業方面，截至2月初，川崎重工、豐田通商、橫濱橡膠等至少10家公司已提告。橫濱橡膠指出，即使判決違憲，也不保證退稅，需透過司法程序爭取。梅津表示，提告無法確保退款，但若政府決定退還，訴訟將有助於順利領回。

為因應可能的退稅，不少日企考慮向CIT提告，但變數仍多。專家建議企業先完整盤點過去繳納的關稅資料。未來若涉及向交易對象或客戶返還成本，程序可能更加複雜。

日經報導，瑞穗銀行估算，美國企業整體海外採購比率為9%，在美的日企高達50%，對關稅更敏感。退稅可望提振機械產業等大量進口業者的業績。

川普在判決後隨即宣布將簽署行政命令，加徵新的10%「全球關稅」。佛羅里達大學副教授艾文斯指出，此舉未必違反判決，但可能立即遭到法律挑戰。皮爾斯則認為，貿易政策不確定性恐再起。

關稅 退稅 日本

