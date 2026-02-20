印度信實砸1110億美元 攻AI基建

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
印度總理莫迪（左五）19日在印度AI峰會上，帶領現場科技領袖高舉雙手慶祝，包括Alphabet執行長皮伽（左四）、OpenAI執行長奧特曼（左六）、Anthropic執行長阿莫戴（左七）等均出席這場盛會。（路透）
亞洲首富安巴尼率領的信實工業集團，在印度人工智慧峰會（AI）上宣布，將大舉投資當地的AI基礎建設，加入眾多要角峰會期間的宣示行列。

彭博資訊報導，安巴尼19日表示，信實工業與其電信部門信實Jio Infocomm將在未來七年內，針對AI基礎設施投資多達10兆盧比（約1110億美元），同時致力於降低AI成本。

安巴尼指出：「印度無法支應租借AI的代價，因此，我們將大幅削減AI成本，一如我們在行動數據方面的作為。」他也說，信實已在古吉拉特邦賈姆納加爾（Jamnagar）動工興建多座資料中心，未來將提供數個百萬瓩（GW）等級的運算容量，其中超過120千瓩（MW）的容量將於今年下半年上線。

在安巴尼作出投資宣示前，同樣身為巨富的印度同胞阿達尼本周稍早也承諾，將於2035年前投資1000億美元，興建由再生能源供電的AI資料中心；塔塔集團旗下的塔塔顧問服務公司，也在19日稍早公布，OpenAI將成為其資料中心事業的首位客戶。

印度資料中心業者Yotta 18日也承諾，將投資20億美元，採用Nvidia輝達(另稱英偉達)最新的Blackwell Ultra晶片，興建亞洲規模數一數二的AI運算重鎮。

印度基礎建設巨擘拉森圖博公司（L&T）也宣布，擬與輝達合作，建構支援大規模AI運算所需的資料中心基礎設施、先進運算平台、以及生態系統支援機制。

印度大型企業集團向來以配合國家優先事項聞名，如今在總理莫迪政府將印度定位為AI與雲端運算重鎮之際，再度加碼相關布局。

印度本周規模盛大的AI峰會，吸引包括字母公司執行長皮伽與OpenAI執行長奧特曼等科技巨擘出席。印度預期未來兩年吸引超過2000億美元的AI相關投資，呼應世界各國正投入數兆美元，掀起空前的AI硬體軍備競賽。

微軟18日表示，將於2030年前在「全球南方」國家投資500億美元，協助將AI擴展至區域各國。

世報陪您半世紀

