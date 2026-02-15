我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。

彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）在最新年度電力生產與市場報告中宣告，「電力時代」（Age of Electricity）已揭開序幕。IEA預測，未來五年全球電力需求增速，將比過去十年快約50%，且將是整體能源需求增速的兩倍以上；全球電力需求的成長也將超越國內生產毛額（GDP）的增速，反映「電力需求與經濟活動之間長期關係的根本轉變」。

各國政府才剛開始意識到這個變化，部分原因在於選民對能源問題的關切。這個趨勢也預告，政策方向、甚至選舉政治，將出現重大調整。

歐洲近期已浮現國內外政治與電力相關的經濟挑戰。德國總理梅爾茨上周在氣候政策議題上，釋出更務實的訊號。他說，若歐盟的旗艦碳市場計畫開始造成企業負擔，應準備著手修正。

美國的電力難題則是在於，川普將AI列為優先發展項目，強調美國將在與中國的競賽中勝出，但美國儘管在AI發展的部分領域具備強大競爭力，中國在電力方面卻占有明顯優勢。

美國也面臨政治方面的侷限。在選民苦於因應電費飆升之際，生活成本成為11月期中選舉的核心議題之一，而資料中心建設熱潮正是推高電價的一個因素。

高盛集團經濟學家阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）與魏宏岑（音譯）預估，未來五年資料中心將占新增電力需求的40%，並預期電價通膨率在2027年前將維持在6%左右，這可能足以為川普與共和黨帶來壓力。

川普已推動措施，要求科技大廠在建設資料中心的同時，投資相關發電能力，以滿足自身用電需求。高盛經濟學家警告，倘若非AI用戶最終承擔更高比例的電力資本支出成本，電價通膨將進一步上升。

世報陪您半世紀

AI 川普 高盛

上一則

彭博：華納兄弟考慮重啟與派拉蒙出售談判

延伸閱讀

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾
民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對
歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望
澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人