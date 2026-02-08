高市率自民黨奪超級多數 日經指數狂漲5% 日圓止跌 金價上漲

NHK報導，自民黨在眾議院全部 465 個席次中獨拿三分之二，執政聯盟領先優勢拉大。此結果顯然超出了部分投資人近幾周原有布局。（路透）

日本 首相高市早苗領導的自民黨贏得壓倒性大勝後，日股周一狂漲超過5%，再創歷史新高，債券下跌，日圓則小幅走貶。

日經225指數周一大漲逾 5%，東證指數（Topix）也上漲2.9%。30年期公債殖利率 上升5個基點至3.6%，債券期貨則下跌。在官員發表旨在支撐匯價的談話後，日圓兌美元微幅升至156.77。

金價突破每英兩5000美元大關，早盤一度上漲1.7%，自民黨勝選強化了市場對於財政政策更為寬鬆，以及日圓將持續受壓的預期心理。投資人尋求更好的價值儲存手段有利於金價表現。白銀價格也同步走高，上漲1.7%。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）說：「考量到選舉結果塵埃落定，且高市刺激政策的政治路徑更加清晰，這對日經指數來說是個利多。然而，隨著自民黨的財政刺激計畫形同開了綠燈，日圓匯率 可能會面臨進一步壓力。」

NHK報導，自民黨在眾議院全部465個席次中獨拿三分之二，執政聯盟領先優勢拉大。此結果顯然超出了部分投資人近幾周原有布局。

瀚亞投資（Eastspring Investments）固定收益經理人Rong Ren Goh說：「對自民黨而言，這是一個非常強大的結果，儘管市場並非完全沒有心理準備。過去幾周在選前，日本公債殖利率和日圓皆處於盤整狀態，因此大選結果公布後，市場應會重新接續原有趨勢。」

上周日圓貶值1.6%，目前仍處於逼近160兌1美元左右的格局，這也是先前曾促使日本當局進場干預以捍衛匯價的價位。

日本財務大臣片山皋月表示，如有必要，她將在周一和金融市場溝通。她有意藉此提早向市場喊話，同時發出警告。她周日在電視節目中重申，她正和美國財政部長貝森特保持密切聯繫。她表示，她和貝森特共同承擔維持美元兌日圓匯率穩定的責任。

TJM Europe銷售與交易執行董事瓊斯（Neil Jones）在電子郵件評論中表示：「日圓匯率進一步走貶是必然趨勢。看來全球外匯市場都在預期，一旦日圓匯率來到上個月突破159兌1美元的低位區域，官方將採取某種形式的實質干預行動。」

許多投資人指出，周一市場焦點很可能由所謂的「高市交易」主導。另一個尚待檢驗的逆向看法是，高市壓倒性勝利或許反而會讓她感到擴大財政刺激的壓力減輕。

在股市方面，最值得關注的領域顯然是國防和核能產業，這兩大領域與高市的國家投資議題不謀而合。

新加坡里德資本（Reed Capital Partners）投資長顏傑瑞（Gerald Gan）說：「高市希望擴大支出的領域，如軍事、人工智慧（AI）及半導體，很可能成為最大的受惠者。」