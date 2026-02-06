晶片短缺擴及伺服器CPU？英特爾、AMD傳已拉長中國客戶交貨期

英特爾（Intel）與超微（AMD）已通知中國客戶，由於伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，交貨期可能拉長。（路透）

AI 熱潮在導致記憶體晶片供應緊俏後，現在可能也擴及伺服器中央處理器（CPU），路透報導，英特爾 （Intel）與超微（AMD）已通知中國客戶，由於伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，交貨期可能拉長，英特爾更警告等待出貨可能長達六個月。

知情人士透露，英特爾在中國市場的第四代和第五代Xeon CPU尤其供不應求，目前正以配給制交貨，且這些產品的未出貨訂單龐大到等待出貨時間上看六個月。消息人士說，英特爾在中國市場的伺服器產品價格，已因供應限制而普遍漲逾10%，具體價格則取決於客戶合約條款。

1月財報說明會便提及CPU供應限制的英特爾，在提供給路透的聲明表示，AI技術的快速採用已導致「傳統運算」需求熱絡，預期第1季庫存處於最低水準，但正積極處理，預估第2季到年底的供應將好轉。

其他消息人士也說，AMD已通報客戶供應緊俏，部分產品的等待出貨時間已拉長至8-10周。AMD重申在財報說明會上的說法，表示已提高供應產能以因應強勁需求，「根據我們的強勁供應商協議與供應鏈、包括台積電 等合作夥伴，我們對我們滿足全球客戶需求的能力有信心」。

知情人士指出，中國客戶最近收到的最新通知顯示，CPU短缺問題也已加劇，可能增添AI業者和其他製造商的挑戰。人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮，已使專用AI晶片與記憶體晶片更加搶手，帶動記憶體晶片價格飆漲。

英特爾和AMD已主宰全球伺服器CPU市場，瑞銀今年1月的報告顯示，英特爾去年市占率約為60%，AMD超過20%。

晶片供應緊俏源於多重因素，包括英特爾在面臨良率挑戰之際，始終難以擴產，而為AMD代工生產晶片的台積電，已優先生產AI晶片，留給CPU的產能有限，同時記憶體價格飆漲促使中國加速採購CPU以鎖住價格較低的記憶體，而物理AI系統需求激增，也加劇供不應求。