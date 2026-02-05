Sony上季獲利飆22%超預期、上修全年財測 硬體成本壓力未解

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
Sony周四公布，上季營業利益年增22%至5150億日圓，優於市場預期，該公司同步上修全年財測。(路透)
日本科技娛樂巨擘Sony周四公布上季財報，交出優於市場預期的成績。

Sony預估，截至3月底止的本年度營業利益可達1.54兆日圓，高於先前預測的1.43兆日圓，主要動能來自娛樂內容與音樂事業的穩定表現。

財報公布後，Sony東京掛牌股價盤中一度大漲近6%，創下去年11月以來最大單日漲幅，但午盤後漲幅收斂至約0.6%。該公司同時宣布擴大庫藏股計畫，回購上限由1000億日圓提高至1500億日圓，為股價提供支撐。

在去年10至12月的關鍵購物季，也就是會計年度第三季，Sony營業利益年增22%至5150億日圓，顯著高於分析師預期。儘管整體表現亮眼，主力遊戲硬體PlayStation 5當季銷量為800萬台，較去年同期下滑約16%；不過，多款重量級遊戲，包括「戰地風雲6」、「決勝時刻：黑色行動7」與「羊蹄山戰鬼」，帶動軟體銷售攀升至9720萬套，使遊戲部門營業利益仍年增19%，以較高利潤的軟體銷收抵銷了硬體虧損。

音樂事業持續提供穩定現金流，串流收入與相關現場演出表現強勁，成為Sony上修全年展望的關鍵因素之一。

半導體方面，影像感測器事業在會計年度第三季營收年增約20%，公司指出，行動裝置相關產品銷售增加提供支撐。但Sony也坦言，全球記憶體晶片供應吃緊、價格上揚，正擠壓智慧手機、數位相機與遊戲主機等硬體產品的利潤空間，為後續獲利前景增添不確定性。

東洋證券分析師Hideki Yasuda表示，在DRAM等元件價格上漲引發成本擔憂、股價持續承壓的背景下，這次財報結果對市場而言屬於正面驚喜。他指出，音樂與遊戲部門表現穩固，半導體業務亦受惠於強勁的iPhone銷售，本次上調財測，很可能向投資人傳遞出有力的信心訊號。

為因應硬體利潤率承壓並尋找新的成長動能，Sony持續調整業務組合。公司已宣布，將自明年4月起把包含Bravia品牌在內的電視業務分拆，成立由TCL Electronics Holdings Ltd.控股的合資公司。

市場接下來將關注，預計11月推出的「俠盜獵車手6」能否進一步為PlayStation業務注入新動能。

Sony PlayStation 日本

