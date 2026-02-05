紅海航線重啟 加劇運價壓力 貨櫃航商2026年獲利走弱

我的頻道

編譯劉忠勇、陳律安／綜合報導
隨著紅海航線重啟恐加劇運價壓力，經歷2025年關稅動盪的全球貨櫃航商可能難以擺脫困局，2026年的獲利恐怕進一步走弱。

彭博資訊報導，丹麥的馬士基（Maersk）、德國的赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、日本郵船（NYK）、中國的東方海外與中遠海運，預料今年的獲利都將繼續下探。

美國銀行（Bank of America）分析師指出，紅海航線可望重啟，將對運價造成壓力，加重現有「結構性運能過剩問題」。彭博行業研究（BI）分析師更表示，供給端持續以破紀錄的速度擴張，預計2023年2027年，新船運能將激增36%；假設貨櫃航商全面重返紅海，由於航行距離縮短，2026年以標準櫃海里數（TEU-Mile）計算的需求預料將萎縮1.1%。

全球海運運價正走下坡。根據Drewry世界貨櫃指數，截至1月29日當周，每40呎貨櫃運價下跌4.7%至2,107美元。

重啟紅海航行的可能性持續升高，自葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）2023年開始襲擊船舶以來，馬士基已兩度順利行徑紅海航道。

滙豐（HSBC）分析師賈恩原先即預料，紅海動盪若持續至2026年中，今年運價仍會下跌9%–16%。如今，隨著馬士基重返紅海，回歸常態的速度快於預期，滙豐表示運價可能再跌10%，如此一來，馬士基和赫伯羅德會陷入虧損。

亞洲同業也面臨同樣挑戰。彭博分析師指出，紅海航線全面重啟將是今年亞洲航運業最值得關注的「變數」，對產業的影響更勝關稅，因美中貿易休兵且兩國經濟持續脫鉤。

Jefferies分析師傅魯亞在報告中指出，對於日本郵船（NYK）等日本航商而言，貨櫃業務的獲利壓力主要將來自產能過剩和關稅的不確定性。該公司第3季營業利益低於預期，彭博行業研究預計，隨著運價下跌與需求轉弱，日本郵船貨櫃航運業務將進一步惡化。

另據消息來源透露，南韓最大航商韓新遠洋船務（HMM）已對50歲以上員工祭出提早退休計畫，並開始接受相關申請，以因應產業景氣走弱。

日本 關稅 退休

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案
全球海運貨櫃獲利持續看淡 紅海復航有如雪上加霜

全球海運貨櫃獲利持續看淡 紅海復航有如雪上加霜
南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅

南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅
黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象