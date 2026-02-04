我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州檢察長辦公室 將監測聯邦移民執法

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

全球海運貨櫃獲利持續看淡 紅海復航有如雪上加霜

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博行業研究（BI）分析師指出，假設貨櫃航商全面重返紅海，2026 年的貨櫃航運需求預料會萎縮 1.1%。（路透）
彭博行業研究（BI）分析師指出，假設貨櫃航商全面重返紅海，2026 年的貨櫃航運需求預料會萎縮 1.1%。（路透）

全球貨櫃業者經歷關稅動盪且艱困的 2025 年後，2026 年獲利將進一步走弱。美國銀行（Bank of America）分析師指出，紅海航線可望重啟，將對運價造成壓力，現有「結構性產能過剩問題」將更趨嚴重。

彭博行業研究（BI）分析師指出，供給端持續以破紀錄的速度擴張，預計 2023 年至 2027 年間，新船運能將激增 36%。假設貨櫃航商全面重返紅海，2026 年的貨櫃航運需求預料會萎縮 1.1%。

全球海運運價正走下坡。根據Drewry世界貨櫃指數，截至 1 月29日當周，每 40呎貨櫃運價下跌4.7%至2,107美元。

重啟紅海航行的可能性持續升高，儘管還不確定，葉門胡塞組織（Houthis）於 2023 年開始襲擊船舶以來，馬士基（Maersk）已兩度順利行徑紅海航道。

滙豐（HSBC）分析師賈恩（Parash Jain）本來即預料，紅海動盪若持續至 2026 年中，今年運價仍會下跌 9% 至 16%。如今，隨著馬士基重返紅海，回歸常態的速度快於預期，匯豐表示運價可能再跌 10%，如此一來，馬士基和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）會陷入虧損。

亞洲同業也面臨同樣挑戰。彭博分析師指出，紅海航線全面重啟將是今年亞洲航運業最值得關注的「變數（wild card）」。鑑於美中貿易休兵且兩國經濟持續脫鉤，這變數對產業的影響更勝於關稅。

Jefferies分析師Carlos Furuya在報告中指出，對於日本郵船（NYK）等日本航商而言，貨櫃業務的獲利壓力主要將來自產能過剩和關稅的不確定性。該公司第3季營業利益低於預期，彭博行業研究預計，隨著運價下跌與需求轉弱，日本郵船貨櫃航運業務將進一步惡化。

Drewry分析師指出，亞洲業者在利潤方面處境可能優於歐洲同業，因為和全球平均水準相比，亞洲業者受惠於更強勁的區域需求，且現貨運價也更具韌性。

Drewry分析師說：「亞洲區內貿易具備較高的營運穩定性，受關稅以及紅海安全風險等地緣政治干擾程度較低，而這些因素仍持續影響跨太平洋與亞歐線等全球主要貿易航線。」

關稅 日本 匯豐

上一則

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

延伸閱讀

南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅

南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅
黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」
台灣國發會：台積擴廠 國外1座、台灣3座

台灣國發會：台積擴廠 國外1座、台灣3座
美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢