白銀跌入熊市後怎麼走？分析師仍偏多：美國會是關鍵支撐

儘管銀價上周五跌勢猛烈，但有分析師認為，這波修正尚不足以動搖白銀與其他貴金屬的中長期多頭基調。（路透）

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市 ；儘管跌勢猛烈，部分分析師認為，這波修正尚不足以動搖白銀與其他貴金屬的中長期多頭基調。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant表示，即便技術上符合熊市定義，也未必代表趨勢已翻轉。白銀與黃金先前漲勢明顯過度擴張，短期內仍需要整理，但去美元化趨勢依舊支撐貴金屬長線表現。

道瓊 市場數據顯示，最活躍的白銀期貨合約自1月26日於Comex創下每英兩115.504美元的歷史收盤新高後，僅四個交易日便跌逾30%，上周五收在78.631美元，速度為2011年以來首見。

RJO Futures資深市場策略師John Caruso認為，白銀在過去12個月價格翻漲逾一倍，上周五的金銀崩跌，可能反映市場 對華許獲提名及聯準會 政策獨立性的信任。然而，市場忽略了近年印鈔的主導權已從聯準會轉向國會，在沒有衰退或戰爭的情況下，國會仍讓財政赤字維持在近6%的水準，且看不到終點，這對黃金與白銀等避險資產構成支撐。

Marex分析師Edward Meir指出，白銀已跌破主要上升趨勢線，價格底部尚未明朗，不排除進一步下探至50多美元區間。但這只是推測。

至於白銀後市，Grant表示，若價格回升到100美元以上，將有助緩解下行壓力，但今年上半年未必能再創新高。

在此背景下，短線行情持續波動。3月交割白銀周一跌勢延續，周二則反彈6.44%，報每英兩81.965美元。