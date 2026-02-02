我的頻道

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

「間諜酋長」投資川普家族加密幣 爆爭議

編譯林文彬／綜合報導
阿布達比王室成員塔農，傳曾在去年阿拉伯聯合大公國獲得美國AI晶片前，斥資5億美元取得川普家族旗下加密幣事業World Liberty金融公司49%股權。（路透）
有「間諜酋長」之稱的阿布達比王室成員塔農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），據傳曾在去年阿拉伯聯合大公國獲得美國人工智慧（AI）晶片前，斥資5億美元取得川普家族旗下加密幣事業World Liberty金融公司49%股權，引發利益衝突疑慮。

美國媒體報導，這筆交易由川普兒子艾瑞克‧川普簽名，公司文件顯示獲得塔農支持的Aryam投資1號公司預付半數資金，其中1.87億美元流入川普家族旗下DT Marks DEFI及DT Marks SC公司。

World Liberty共同創辦人威科夫家族相關企業也至少獲得3,100萬美元，另一筆3,100萬美元流入與另外兩名共同創辦人佛克曼及赫羅有關的公司。

Aryam剩餘半數投資期限是2025年7月15日，目前還無法確定這筆資金可能如何分配。這項協議使Aryam成為World Liberty最大股東，以及創辦人以外唯一已知投資人。

根據文件，Aryam兩名高階主管已進入World Liberty五人董事會。

外國政府官員取得美國即將上任總統旗下企業大量股權，在美國政治史上前所未見。

報導指出，川普當選美國總統後數月塔農曾與川普、威科夫和美國其他官員會面數次，表達與美國就AI和其他議題合作的欲望。美國政府去年5月承諾允許阿聯每年採購約50萬顆最先進AI晶片，這些晶片足以打造全球數一數二大的AI資料中心叢集。

針對Aryam的投資，World Liberty發言人沃克斯曼表示，川普和威科夫未介入這樁交易，川普就職以來從未涉入World Liberty，威科夫也不曾插手營運。

沃克斯曼強調，這樁交易從未給予任何一方介入政府決策或影響政策的相關管道。

法律專家表示，與Aryam的協議可能違反薪酬條款，阿聯晶片協議緊接在World Liberty的交易之後，構成嚴重利益衝突。華府前倫理律師、法律教授克拉克（Kathleen Clark）說：「這看起來像賄賂。」

