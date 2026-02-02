印度拚經濟多管齊下 強攻半導體、稀土加工 本周降息機率高

印度衝刺經濟，鎖定戰略產業。經濟學家指出，印度央行本周可能降息，刺激景氣成長。（路透）

印度 1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土 加工、生物製藥等戰略產業，但也大幅提高證券交易稅（STT）稅率，衝擊印度股市1日盤中表現，在美國關稅協議依舊遙遠之際，抑制市場信心，經濟學家指出，央行 本周也可能降息，以刺激景氣。

印度財政部長西塔拉曼1日公布2027年度（今年4月至明年3月）聯邦政府預算，在全球風險升高之際，以擴大支出維持經濟穩定，同時兼顧維持財政紀律，在預測國內生產毛額（GDP）將成長下，預估預算赤字占國內生產毛額（GDP）將微降0.1個百分點至4.3%，債務占比將下滑0.5個百分點至55.6%。

印度將為在印度經營資訊資料中心業務的外國廠商，針對國外服務收入提供20年的租稅抵減，以吸引投資人投入數位基礎設施。這項免稅措施只適用於外資資料中心為外國提供服務的收入，為印度用戶提供服務的營收仍將被課稅，並提高全年基建投資額約9%至12.2兆盧比（約1330億美元），還承諾會透過大規模的合資計畫，達成100百萬瓩（GW）的離岸風電容量。

印度已對資料中心投資推出多項獎勵政策，例如提供基礎設施，並放鬆好幾個邦的土地使用法規。最新措施凸顯政府在擴張數位經濟及能源產能的同時，有意使印度成為全球資料儲存與雲端基礎設施中心。

印度政府也計畫對國內居住者實體提供資料中心服務給外國企業時，給予15%的「安全港」邊際比率，有助支持業者對印度以外市場提供全球性的雲端服務。

預算書並指出，政府將優先擴大製藥、半導體、稀土磁鐵、化學、資本財、紡織品及運動器材等七項製造業的規模，並將檢討200處傳統產業群，包括提高半導體製造支出至4000億盧比，未來五年將配置1000億盧比於生物製藥業，發展為全球製藥重鎮，並倡議在四邦建立稀土走廊，壯大稀土加工業務。

但政府也提高期貨交易稅率從0.02%提高到0.05%，選擇權交易稅率從0.1%提高到0.15%。經濟學家指出，這項預算可能引發債市緊張，抑制市場信心，提高了印度央行6日降息的機率。