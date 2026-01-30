我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

愛迪達上季獲利報喜 去年營收創紀錄

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛迪達上季營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄。（路透）
愛迪達上季營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄。（路透）

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）29日公布去年第4季初估財報，雖然營收略低於分析師預期，但營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄，將實施多達10億歐元（12億美元）的庫藏股計畫，激勵在美國掛牌的ADR於29日收盤大漲4.2%。

愛迪達上季初估營收成長1.9%至60.76億歐元，略低於華爾街預測的61.9億歐元，但主因可能是匯率波動造成約10億歐元的負面影響。去年全年營收則成長4.8%至創紀錄的248億歐元，也略不如分析師預期。

愛迪達上季公司營業利益成長54%至20.6億歐元，毛利率為50.8%，高於預估，去年全年營業利益和毛利率約略符合預期。

愛迪達表示，上季所有市場都成長二位數百分比，雖面臨美國關稅壓力，但受惠於穩定的價格。該公司預定3月初公布完整財報與年度展望。

愛迪達也宣布，今年將買回多達10億歐元的庫藏股票，預定2月啟動，將以「2026年的強勁現金流」支應庫藏股計畫，並打算註銷買回的股票。

愛迪達去年10月曾警告，零售商可能因擔心關稅嚇跑消費者而廣泛祭出折扣優惠，可能傷害全價商品的銷售，但執行長古爾登（Bjorn Gulden）曾他表示，該公司成功維持「全價（產品）的實際銷售於高檔，並控制折扣幅度」。

分析師指出，愛迪達上季初估財報從品質與數字觀點來看，都振奮人心，顯示基本動能強勁，該品牌的需求穩健，但匯率造成的負面衝擊甚於預期。

利率 匯率 關稅

上一則

無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元

下一則

Perplexity簽三年7.5億美元合約 導入微軟Azure多雲布局成形

延伸閱讀

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」
美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術
川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」
川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦徳菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。（取材自科創板日報）

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

2026-01-24 23:16

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」