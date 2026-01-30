無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
瑞銀集團發布報告，大幅調高對金價前景預測，理由是投資增加帶動的需求強於預期，預計最快在今年3月將上看6200美元。不過在2026年美國中期選舉後，金價將小幅回落至每盎司5900美元。（路透）
國際黃金價格29日衝破每盎司5500美元天價後，投資人獲利回吐，金價一度重挫5%，30日繼續走低。不過瑞銀集團發布報告，仍大幅調高對金價前景預測，理由是投資增加帶動的需求強於預期，預計最快在今年3月將上看6200美元。不過在2026年美國中期選舉後，金價將小幅回落至每盎司5900美元。

在國際金價史詩級大幅震盪之際，瑞銀大幅上調了黃金目標價。該行將2026年3月、6月和9月的黃金價格目標上調至每盎司6200美元，先前的預測為5000美元。

29日國際金價大幅震盪，現貨金價最高逼近5600美元，而最低下探至5100美元附近，單日振幅接近500美元。30日亞盤，金價因投資者獲利了結而大幅走低，截至目前，現貨金價徘徊在5200美元附近。

今年以來，黃金漲幅逾20%，延續了去年創下的歷史級上漲行情，背後支撐因素包括投資需求攀升、央行大舉購金、美元貶值以及不斷加劇的地緣政治和政策不確定性。

世界黃金協會（WGC）29日發布的報告顯示，2025年全球黃金需求年增1%，達到5002噸，創歷史新高。這是黃金總需求量首次超過5000噸。

2025年全球黃金投資需求飆升84%，達到創紀錄的2175噸，成為推動黃金總需求刷新歷史紀錄的主要驅動力。投資者大量湧入黃金ETF，全年淨增801噸。同時，實物黃金投資需求也保持強勁，全球金條和金幣需求達到1374噸。央行購金863噸，雖低於近幾年紀錄，但仍處高位。

瑞銀上調了2026年多數行業的黃金需求預期，不過維持央行黃金需求預期不變，其仍預計央行黃金購買量約為950噸。

該行還強調了波蘭將黃金持有目標從550噸上調至700噸的決定，這一調整若被更多國家效仿，可能代表各國央行對黃金價格的敏感度有所降低。

瑞銀還指出，儘管金價創下歷史新高，但在大陸，受季節性因素和積極市場情緒支撐，實物黃金需求依然堅挺，不過農曆新年過後，黃金需求預計將有所回落。

瑞銀同時給出了金價的極端情景預測，黃金的上行情景目標為每盎司7200美元，下行情景目標為每盎司4600美元。

該行稱，若美國聯準會貨幣政策轉向鷹派，或將對金價形成壓制；而若地緣政治緊張局勢急劇升級，則可能推動金價進一步上漲。

