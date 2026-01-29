SanDisk財測超強 盤後股價飆逾17% 威騰業績也優於預期

晟碟（SanDisk）本季營收財測遠優於市場預期。（路透）

受惠於人工智慧 （AI ）資料中心需求強勁，NAND快閃記憶體大廠晟碟（SanDisk）上季獲利與財測都優於預期，激勵股價29日盤後狂漲逾17%。威騰電子（WD）本季財測也優於分析師所估，卻似乎未達市場的高度期待，股價盤後反而跌近3%。

晟碟29日在美股盤後公布，截至1月2日的年度第2季（上季）經調整後獲利為33億美元，每股盈餘（EPS）6.20美元，營收年增61%至30.3億美元，都高於分析師預估。

晟碟預期的本季營收區間中位數為46億美元，更比分析師預估值高出約57%，經調整後EPS估為14美元，也於預測。

執行長格克勒（David Goeckeler）說，「上季表現凸顯我們靈活運用更佳的產品組合、企業加速部署固態硬碟（SSD）、及市場需求動能增強獲益」，「我們的產品在驅動AI與全球科技所扮演的關鍵角色，正受到肯定」。

晟碟表示，客戶現在談採購合約時，把以往的每季訂單改為多年合約，預期市場供不應求將維持到今年之後。格克勒說，「客戶對供應的重視程度甚於價格」。

晟碟預期，今年資料中心NAND的EB（百萬兆位元組）成長率將達60%-70%區間上緣，高於上季的40%-50%區間中間。該公司透過與日本鎧俠（Kioxia）的合資公司，取得快閃記憶體晶片供應，現已延長供應協議九年到2034年底，而非原訂的2029年底。晟碟去年2月從威騰分拆出來以來，股價已飆漲近1400%。

另一方面，硬碟大廠威騰在止於1月2日的年度第2季（上季）營收年增25%至30.2億美元，經調整後EPS為2.13美元，都高於分析師所估。

威騰預期，本季經調整後後營收將介於31億-33億美元，以32億美元的中位數計算，年增約40%，經調整後EPS介於2.15-2.45美元，經調整後毛利率 將介於47%-48%，也都優於市場預測。

分析師認為，雖然威騰的財測顯示還有龐大成長空間，但市場對該公司的期望非常高，因此財測可能沒那麼符合期待。