挪威主權基金減碼台積、蘋果等科技8雄 僅增持亞馬遜

編譯葉亭均／綜合報導
挪威主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股。（路透）

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的Nvidia輝達(另稱英偉達)，同時也調降對台積電的持股占比。

截至去年底，負責挪威主權基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）， 已全面削減手上前九大持股其中八檔的持倉，包括輝達、蘋果、微軟、Google母公司Alphabet，台積電、博通、Meta與特斯拉，只有對持股第五大的亞馬遜增持股票。

具體而言，該基金前十大持股中，對輝達持股比率從6月底1.32%降至年底1.26%，蘋果從1.25%減至1.23%，微軟從1.35%下調至1.26%，Alphabet從1.22%縮減至1.15%。唯獨亞馬遜從1.17%增至1.24%。台積電為挪威主權基金第六大持股標的，但持股占比也從6月底的1.85%調降至1.77%。

挪威主權基金平均持有全球所有上市公司約1.5%的股份，該基金在去年下半年減持超過1000家公司，投資標的總數降至遍及60個國家的7201家公司，符合其簡化投資組合的策略方向。同時，基金退出了摩爾多瓦、冰島、克羅埃西亞與愛沙尼亞等國的股市，並新增對約旦與巴拿馬的投資。

在債券部位方面，該基金的主要持倉為美國公債、日本政府公債與德國公債。若以所有資產類別計算，約53%的投資配置於美國市場，高於六個月前的52.4%。最新數據顯示，截至去年底，該基金持有1990億美元美國公債，占其總投資9.4%，高於6月底時的9.2%。

受股票報酬率達19.3%帶動，加上其他資產類別報酬也成長，挪威主權基金去年全年報酬率15.1%，但這樣的績效仍遜於挪威財政部設定的基準指數。挪威政府指派的顧問小組本周稍早警告，該主權基金須提升因應地緣政治風險升高的準備程度。隨關稅、金融制裁與貿易管制等工具日益被用於達成地緣政治目的，該基金去年全面出售美國重工業設備商卡特彼勒（Caterpillar）持股的決定，曾引發多名美國共和黨國會議員不滿。

挪威央行投資管理公司成立於1990年代初期，投資運作依循挪威財政部所設定的基準指數，主動調整空間有限。其投資組合涵蓋股票、固定收益、不動產與再生能源基礎建設，且所有投資皆配置於挪威境外。

